洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省之最！洛阳8个案例入选省级优秀榜单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.24 18:33
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者9月24日获悉，“河南省非遗与旅游融合发展优秀实践案例”名单完成公示，洛阳8个案例入选该榜单，是全省入选最多的城市。

　　非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是旅游的重要资源，丰富了旅游的文化内涵。旅游作为一种新的大众生活方式，为非物质文化遗产提供了更多的实践和应用场景，激发了非物质文化遗产的生机和活力。推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展对于扎实做好非物质文化遗产的系统性保护、促进旅游业高质量发展，更好满足人民日益增长的精神文化需求具有重要意义。

　　组织开展河南省非遗与旅游融合发展优秀实践案例征集活动，目的是梳理总结近年来全省各地在推动非遗与旅游深度融合发展方面的主要做法和实践经验，宣传推广典型案例、启迪创新工作思路、促进成果转化运用。

　　按照河南省文化和旅游厅下发的通知，本次非遗与旅游融合发展实践案例的遴选工作，包括非遗特色景区、村镇、街区、园区建设以及非遗主题场馆、空间建设，非遗主题民宿、主题旅游线路、研学产品开发等。案例申报主体为取得良好效益的A级旅游景区、非遗旅游街区、乡村旅游经营单位、旅行社、民宿等各类文化和旅游经营主体。

　　经前期各地推荐、专家评议、复核审查以及公示等环节，河南省非遗与旅游融合发展优秀实践案例推荐遴选工作圆满完成，全省共有37个案例入选榜单，其中洛阳入选8个。未来，洛阳市将进一步加大非遗保护传承弘扬力度，积极推动非遗与旅游等融合发展，推进非遗进景区、进民宿、进校园、进社区等，丰富非遗活化利用业态，通过创造性转化和创新性发展，让宝贵历史文化遗产绽放时代光彩，焕发时代活力。

　　【洛阳上榜优秀案例】

　　非遗为魂，文旅为翼——洛邑古城非遗保护与文旅发展实践

　　四馆联动焕彩千年——洛阳市三彩文旅融合实践

　　非遗融入山水·实现景村双赢——栾川县重渡沟非遗景区建设实践

　　针线生花步履千年——汝阳县段氏手工布鞋衲制技艺与乡村旅游融合创新

　　非遗引领研学——宜人坊研学营地的河洛文化传承实践

　　落地生根 香飘河洛——洛阳市非遗牡丹香与民宿的深度融合发展

　　李阿婆香包——指尖织绣非遗新梦，文创香包承传薪火

　　黄河神仙湾——以非遗为笔绘就文旅融合新画卷

　　（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张柳馨 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 各代表团获奖揭晓！洛阳十五运会...
  • 洛阳市人大常委会任免名单
  • 中共洛阳市委召开党外人士座谈会
  • 网传中州路下穿宫城区建设工程开...
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温27℃
  • 伊水游园求是段：焕新开放 “露”...
  • “小马哒哒”跑全国！洛阳区域公...
  • 不搞仪式直接开饭 汝阳这场婚宴获...
  • 15项“洛阳制造”获评省级首台（...
  • 洛阳：整治旅游市场秩序 营造安全...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    老城区：盘活闲置...
    万里茶道博物馆周...
    伊滨区寇店镇：发...
    济新高速黄河大桥...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605