全省之最！洛阳8个案例入选省级优秀榜单

洛报融媒记者9月24日获悉，“河南省非遗与旅游融合发展优秀实践案例”名单完成公示，洛阳8个案例入选该榜单，是全省入选最多的城市。

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是旅游的重要资源，丰富了旅游的文化内涵。旅游作为一种新的大众生活方式，为非物质文化遗产提供了更多的实践和应用场景，激发了非物质文化遗产的生机和活力。推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展对于扎实做好非物质文化遗产的系统性保护、促进旅游业高质量发展，更好满足人民日益增长的精神文化需求具有重要意义。

组织开展河南省非遗与旅游融合发展优秀实践案例征集活动，目的是梳理总结近年来全省各地在推动非遗与旅游深度融合发展方面的主要做法和实践经验，宣传推广典型案例、启迪创新工作思路、促进成果转化运用。

按照河南省文化和旅游厅下发的通知，本次非遗与旅游融合发展实践案例的遴选工作，包括非遗特色景区、村镇、街区、园区建设以及非遗主题场馆、空间建设，非遗主题民宿、主题旅游线路、研学产品开发等。案例申报主体为取得良好效益的A级旅游景区、非遗旅游街区、乡村旅游经营单位、旅行社、民宿等各类文化和旅游经营主体。

经前期各地推荐、专家评议、复核审查以及公示等环节，河南省非遗与旅游融合发展优秀实践案例推荐遴选工作圆满完成，全省共有37个案例入选榜单，其中洛阳入选8个。未来，洛阳市将进一步加大非遗保护传承弘扬力度，积极推动非遗与旅游等融合发展，推进非遗进景区、进民宿、进校园、进社区等，丰富非遗活化利用业态，通过创造性转化和创新性发展，让宝贵历史文化遗产绽放时代光彩，焕发时代活力。

【洛阳上榜优秀案例】

非遗为魂，文旅为翼——洛邑古城非遗保护与文旅发展实践

四馆联动焕彩千年——洛阳市三彩文旅融合实践

非遗融入山水·实现景村双赢——栾川县重渡沟非遗景区建设实践

针线生花步履千年——汝阳县段氏手工布鞋衲制技艺与乡村旅游融合创新

非遗引领研学——宜人坊研学营地的河洛文化传承实践

落地生根 香飘河洛——洛阳市非遗牡丹香与民宿的深度融合发展

李阿婆香包——指尖织绣非遗新梦，文创香包承传薪火

黄河神仙湾——以非遗为笔绘就文旅融合新画卷

（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张柳馨 文/图）