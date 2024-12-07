41处建筑入选！洛阳市第三批历史建筑名录正式公布

24日，洛报融媒记者从洛阳市名城委获悉，洛阳市第三批历史建筑名录正式公布，李占标故居、九龙鼎等41处建筑入选。

历史建筑是承载城市记忆、延续历史文脉的宝贵资源。“通过组织全面普查、充分调研、专家论证、意见征询及社会公示等严谨程序，最终甄选出41处具有较高历史、艺术、科学和社会价值的建筑。”洛阳市名城委相关负责人表示，这些建筑中既有九龙鼎等地标性建筑，也有知名中医李占标故居等名人故居，同时还有苏式风格的工业厂房建筑，它们共同构成了洛阳多元、厚重的城市文化拼图。

下一步，各相关县区政府及部门将依据有关规定，对已公布的历史建筑设置保护标志，实行挂牌保护，并落实好保护管理和利用工作，让这些珍贵的历史文化遗产在有效保护中“活”起来，焕发新的生机。