次元狂欢嘉年华、国庆主题快闪、露营电影节......这个假期，神都沉浸式体验精彩上新

“中秋”遇上“国庆”，2025年这个超长假期，洛阳文旅已备好花式文旅盛宴，邀五湖四海的宾朋来此同庆“双节”，享快乐翻倍。次元狂欢嘉年华、拜月祈福、国庆主题快闪......沉浸式体验加速上新；天街露营电影节、龙潭大峡谷互动点赞装置......新场景层出不穷；隋唐洛阳城、龙潭大峡谷、荆紫仙山等多家景区持续宠客。

隋唐洛阳城宫城区开启次元嘉年华

国庆将至，中秋同来，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)推出“国风耀隋唐·次元嘉年华”主题活动，联动上海造梦马车剧团打造“次元狂欢嘉年华”，沉浸式互动巡演邀您入梦神都；牵手《大理寺日志》，主角IP团齐亮相；国风达人空降神都，与您近距离互动。

(图一：隋唐洛阳城宫城区景区)

携手上海造梦马车剧团开启次元派对。10月1日至10月6日，隋唐洛阳城景区与上海造梦马车剧团携手，分别在应天门、明堂天堂、九洲池每日上演4场沉浸式互动巡演。应天门《墨家游侠》剧目以国潮侠客风为主题，打造约3米超高跷角色；明堂天堂上演《市郎图》，以传世画作为背景，再现盛世之下市井繁华。九洲池将开启精彩绝伦的奇幻之旅，将当下奇趣潮流元素融入隋唐皇家园林，开启别样“次元派对”。

(图二：造梦马车剧团往期活动现场资料图)

联动《大理寺日志》玩出IP新花样。10月3日至10月5日，《大理寺日志》携手隋唐洛阳城，白猫少卿李饼携一众IP“打卡”隋唐洛阳城景区，带您解锁“大唐公务员”的一天。

国风达人空降带您穿越古今。10月3日至10月7日期间，国风达人琪琪的7、菜狗潋少侠、沐桐oi、黛一哈、老月、奶思小郭、郑颜廷等惊艳亮相隋唐洛阳城景区，近距离互动，带您穿越千年玩转古今假期。

节庆主题活动精彩上演。10月1日至10月8日每天上午9:45，应天门北广场将上演国庆主题快闪，近百名演员与现场游客一同放歌迎“国庆”。中秋节(10月6日)当天，明堂天堂景点内将上演“拜月祈福”，通过祭月、赏月、颂月，复现唐代中秋节仪式感。

经典重现，好戏加码。10月1日至10月8日每天上午9:30，《武皇登基》演艺将于应天门北广场再度回归，百人仪仗队再现武皇登基恢弘场景。10月1日至10月8日期间，《明堂韶乐》回归加场，明堂影视厅每日五场，精彩加码。

(图四：应天门北广场上演武皇登基资料图)

应天门3D投影秀加场。10月1日至10月8日，应天门3D投影秀每晚播放2场，播出时间为晚20:00和21:00，10月1日、10月6日将分别播放国庆、中秋主题投影秀，想体验VIP视角的首选应天门北广场中心区域和明堂南楼梯二层。

百场沉浸式演艺精彩纷呈。假期期间，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)每天开展超百场沉浸式国风演艺，《西域幻乐》的风情、《神女飞天》的优雅、《舟上诗弦》的浪漫......从早到晚，精彩不断。还有明星体验项目《唐宫乐宴》《凤舞神都》《神都大朝会》《天门有道》等火热开启。

(图五、六、七：隋唐洛阳城景区演出时间表)

隋唐洛阳城天街片区场景“焕”新

假期期间，隋唐洛阳城天街开展露营电影节，打造城市微度假目的地，观影区、露营区、帐篷区、星光草坪区四大区域满足您的多元化休闲需求，活动期间每晚19:30将放映热门影片，每周五、周六驻唱歌手表演，周日则呈现“天女散花”威亚飞天表演。

(图八：天街露营电影节资料图)

位于隋唐洛阳城天街东侧的宜人坊研学营地一期，目前免费对外开放，持续至11月底。在这里，您可以享受一站式的户外露营+特色烧烤+儿童游乐，放心遛娃，放松惬意，畅享城市一隅的休闲娱乐新空间。

(图九：宜人坊研学营地一期露营现场资料图)

国庆假期研学游持续升温。在宜人坊研学营地还将开展“神都考古记”主题营会，让孩子们亲身体验考古勘探、考古挖掘、文物修复等环节，深入探索古代都城的历史脉络与文化精髓。“无人机创客”两天一晚主题营，通过无人机概论、构造原理、飞行实操、无人机障碍赛等课程的学习，培养团队协作精神、创新精神和竞争意识。

(图十：神都考古记营会现场资料图)

龙潭大峡谷景区宠客再升级

10月1日至10月6日，龙潭大峡谷景区上新多个趣味打卡点。在地质博物馆设置大型互动点赞装置，您可参与“盛世华夏·礼赞中国”打卡，为祖国大好河山点赞。在赵栓坝打造“国庆华诞团圆龙潭”巨型相框打卡装置，置身其中，一键定格“家国同庆”的幸福瞬间。

(图十一：龙潭大峡谷景区)

不止如此，龙潭大峡谷景区将宠客进行到底，为入园游客免费发放小国旗、国庆主题贴纸等；在龙隐谷参与趣味互动的您，可免费领取暖秋奶茶一杯；景区石碑处，老式爆米花“嘭”的声响与香甜味道席卷而来，邀您一起品尝童年记忆。

荆紫仙山景区国庆氛围拉满

10月1日至10月8日期间，荆紫仙山景区国庆主题氛围浓厚。山顶制高点悬挂国旗，与山川、江河同庆祖国华诞，同时，景区入口、游客中心、索道上下站、游船码头等多处悬挂国旗，在票务中心、检票处、观光车，山地滑板车上均放置国旗小摆件，在景区前门广场“我和国旗合个影”打卡点拍摄照片、视频加定位，发布朋友圈或短视频平台，还可免费获赠五星红旗小风车，丰富节日氛围。

(图十二：荆紫仙山景区)

文化惠民让群众乐享家门口的文化盛宴

假期期间，隋唐大运河国家文化公园将免费举办“河洛飞花”河洛非遗体验展、雕版法帖体验展以及群众歌舞演出活动，丰富市民、游客的文化生活和文艺体验。

(图十三：市民游客观看河洛非遗展资料图)

10月1日至10月30日期间，位于隋唐洛阳城应天门东侧的周公庙北广场还将推出“流金岁月花样年华”梁公巷十一摩登音乐市集，开展怀旧音乐表演(10月1日至10月8日每天18:00至20:30)、文化市集，现场还有“神都洛阳卖货郎”“卖花女”等NPC互动。

这个假期，闭眼冲神都，让您惊喜快乐都加倍，沉浸体验享不停。