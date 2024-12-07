2026年考研时间定了 10月10日开始预报名

今日，教育部网站发布《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2026年考研时间定了。 今日，教育部网站发布《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2026年考研时间定了，具体内容如下： 2026年全国硕士研究生招生初试时间为2025年12月20日至21日。 网上报名时间为2025年10月16日至10月27日(网上预报名时间为2025年10月10日至10月13日，相关工作安排由各省级教育招生考试机构确定并公布)，每日9:00～22:00。网上报名结束后，各省级教育招生考试机构将组织网上确认工作，对考生报名信息进行审核。所有考生均须在规定时间内参加网上报名和网上确认，逾期不再补办。 9月25日起至9月28日，“中国研究生招生信息网”将开展“2026年全国硕士研究生招生宣传咨询活动”，届时所有研究生招生单位将在线解答考生咨询。⑥