洛阳市委党校组织秋季学期主体班学员到郑州开展异地教学

开拓思维眼界，积蓄发展力量。

9月17日至20日，洛阳市委党校组织2025年秋季学期县处级、乡科级干部进修班学员，到河南省社会主义学院和郑州市开展异地教学，通过专题授课、现场教学、交流研讨相结合的方式，引导广大学员开阔视野、增长本领，进一步增强创新意识、改革意识和市场意识，不断开创现代化洛阳建设新局面。

在理论教学阶段，学员们认真聆听“河南融入服务全国统一大市场建设”“在构建新发展格局中加快推动高质量发展”等专题辅导报告。在现场教学阶段，学员们深入中原科技城投资促进中心和哈工大郑州研究院，考察学习招商引资、招才引智、科技成果转化等情况；走进中欧班列国际陆港，考察学习开放平台建设等情况；走进安图生物、超聚变、宇通客车、好想你等企业，考察学习科技创新引领产业升级等情况；走进郑州记忆·油化厂创意园、黄河博物馆和大河村遗址博物馆，考察学习城市提质、文化遗产保护传承等情况。通过在郑州的考察学习，学员们清晰感受到河南主动融入新发展格局，创新驱动、开放发展的脉动和成效，振奋之情溢于言表。

大家在研讨中表示，习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，为加快推进现代化洛阳建设提供了根本遵循。将牢记嘱托、感恩奋进，坚定不移沿着总书记指引的方向阔步前行，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融合服务全国统一大市场建设和构建新发展格局，坚持创新引领发展，加快重塑产业格局，着力推动城乡融合发展，持续加强文化遗产保护传承，坚定不移扩大高水平对外开放，切实转变工作作风，奋力在现代化洛阳建设新征程中展现新担当新作为。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)