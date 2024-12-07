正式上线！今后经营主体获取档案信息“一趟不用跑”

今后，经营主体获取档案信息“一趟不用跑”。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局商事登记服务中心获悉，洛阳经营主体登记档案及登记事项信息在线自主查询服务正式上线，这也是自去年洛阳在全省率先引入电子印章实现窗口无纸化查询后，持续提升政务服务效能、深化注册登记便利化的又一创新举措。

今后，经营主体获取档案信息“一趟不用跑”。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局商事登记服务中心获悉，洛阳经营主体登记档案及登记事项信息在线自主查询服务正式上线，这也是自去年洛阳在全省率先引入电子印章实现窗口无纸化查询后，持续提升政务服务效能、深化注册登记便利化的又一创新举措。

以往，企业查询自身登记档案需携带营业执照复印件、经办人身份证复印件、授权委托书等多项纸质材料，前往档案窗口办理，若档案内容较多，还需经历打印、盖章等多重环节，流程繁琐、耗时费力。如今，依托洛阳政务服务网，企业群众只需轻点鼠标，登录搜索“经营主体登记档案查询”或“经营主体登记事项信息(基本信息)查询”，按指引操作，足不出户即可完成线上办理，免费下载带有有效电子印章的档案材料，实现“全程网办、零跑动、即时获载”，显著提升查询效率，有效降低企业制度性交易成本。

据悉，目前线上查询服务已覆盖登记机关为市本级企业相关档案信息，线上获取的电子档案与线下窗口出具的纸质档案具有同等法律效力。

营商环境是经营主体生存发展的土壤。洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将持续深化“放管服”改革，围绕企业群众实际办事需求，不断拓展查询主体范围、优化系统功能、丰富服务场景，以数字化转型驱动政务服务提质增效，推动更多高频涉企服务事项“网上办、智慧办、快捷办”，努力打造高效便捷、暖心服务的营商环境新标杆，为激发经营主体活力、推动洛阳经济社会高质量发展注入新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 贺浩 邢志方 文/图)