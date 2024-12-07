洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

正式上线！今后经营主体获取档案信息“一趟不用跑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.24 11:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今后，经营主体获取档案信息“一趟不用跑”。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局商事登记服务中心获悉，洛阳经营主体登记档案及登记事项信息在线自主查询服务正式上线，这也是自去年洛阳在全省率先引入电子印章实现窗口无纸化查询后，持续提升政务服务效能、深化注册登记便利化的又一创新举措。

　　以往，企业查询自身登记档案需携带营业执照复印件、经办人身份证复印件、授权委托书等多项纸质材料，前往档案窗口办理，若档案内容较多，还需经历打印、盖章等多重环节，流程繁琐、耗时费力。如今，依托洛阳政务服务网，企业群众只需轻点鼠标，登录搜索“经营主体登记档案查询”或“经营主体登记事项信息(基本信息)查询”，按指引操作，足不出户即可完成线上办理，免费下载带有有效电子印章的档案材料，实现“全程网办、零跑动、即时获载”，显著提升查询效率，有效降低企业制度性交易成本。

　　据悉，目前线上查询服务已覆盖登记机关为市本级企业相关档案信息，线上获取的电子档案与线下窗口出具的纸质档案具有同等法律效力。

　　营商环境是经营主体生存发展的土壤。洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，该局将持续深化“放管服”改革，围绕企业群众实际办事需求，不断拓展查询主体范围、优化系统功能、丰富服务场景，以数字化转型驱动政务服务提质增效，推动更多高频涉企服务事项“网上办、智慧办、快捷办”，努力打造高效便捷、暖心服务的营商环境新标杆，为激发经营主体活力、推动洛阳经济社会高质量发展注入新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 贺浩 邢志方 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
  • ·哪些人需要定期查肝功能？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 各代表团获奖揭晓！洛阳十五运会...
  • 洛阳市人大常委会任免名单
  • 中共洛阳市委召开党外人士座谈会
  • “2025国庆新玩法”预测：文物游...
  • 网传中州路下穿宫城区建设工程开...
  • 伊水游园求是段：焕新开放 “露”...
  • 即日起，洛阳79路公交线路临时调整
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温27℃
  • 宁德时代洛阳基地三期、四期项目...
  • 15项“洛阳制造”获评省级首台（...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    老城区：盘活闲置...
    万里茶道博物馆周...
    伊滨区寇店镇：发...
    济新高速黄河大桥...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605