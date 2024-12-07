洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市十六届人大常委会举行第二十三次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.24 08:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，市十六届人大常委会举行第二十三次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，通报了市十六届人大常委会第二十二次会议有关事项落实情况，听取了全市生态环境保护等工作情况报告，并现场进行询问。会议听取审议并表决通过了《洛阳市人大常委会关于住宅小区治理的决定》，听取审议了市政府关于科技创新平台培育与作用发挥、整治公共厕所卫生问题等情况报告，并进行了满意度测评。会议表决通过了人事任免事项。

　　李保国强调，全市各级人大及其常委会、人大代表要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，依法履职尽责，创新争先求效，确保习近平总书记重要讲话精神在洛落地生根、开花结果。要高标准做好立法工作，坚持科学立法、民主立法、依法立法，充分发挥人大在立法中的主导作用，为现代化洛阳建设提供坚实法治保障。要高质效做好监督工作，严格落实全流程管理办法，发挥好暗访监督、人大代表流动工作站、会议询问、点单报告等作用，一体查找责任落实、制度漏洞问题，以跟踪式、递进式、穿透式监督服务保障中心大局、维护群众切身利益。要高水平做好代表工作，建立健全吸纳民意汇集民智工作机制，建好专业工作站、产业工作站，用好“有事请扫码”，常态化开展“人大代表走洛阳”等主题活动，更好地为人民发声、为人民履职、为人民服务。要高站位做好新闻宣传工作，坚持正确舆论导向，充分发挥“方向盘”“指挥棒”“扩音器”“助推剂”作用，用心用情讲好洛阳人大故事，推动根本政治制度深入人心。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
  • ·哪些人需要定期查肝功能？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 各代表团获奖揭晓！洛阳十五运会...
  • 洛阳市人大常委会任免名单
  • 中共洛阳市委召开党外人士座谈会
  • “2025国庆新玩法”预测：文物游...
  • 网传中州路下穿宫城区建设工程开...
  • 伊水游园求是段：焕新开放 “露”...
  • 即日起，洛阳79路公交线路临时调整
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温27℃
  • 宁德时代洛阳基地三期、四期项目...
  • 15项“洛阳制造”获评省级首台（...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    老城区：盘活闲置...
    万里茶道博物馆周...
    伊滨区寇店镇：发...
    济新高速黄河大桥...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605