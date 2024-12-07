昨日，市十六届人大常委会举行第二十三次会议。市人大常委会主任李保国主持会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，通报了市十六届人大常委会第二十二次会议有关事项落实情况，听取了全市生态环境保护等工作情况报告，并现场进行询问。会议听取审议并表决通过了《洛阳市人大常委会关于住宅小区治理的决定》，听取审议了市政府关于科技创新平台培育与作用发挥、整治公共厕所卫生问题等情况报告，并进行了满意度测评。会议表决通过了人事任免事项。

李保国强调，全市各级人大及其常委会、人大代表要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，依法履职尽责，创新争先求效，确保习近平总书记重要讲话精神在洛落地生根、开花结果。要高标准做好立法工作，坚持科学立法、民主立法、依法立法，充分发挥人大在立法中的主导作用，为现代化洛阳建设提供坚实法治保障。要高质效做好监督工作，严格落实全流程管理办法，发挥好暗访监督、人大代表流动工作站、会议询问、点单报告等作用，一体查找责任落实、制度漏洞问题，以跟踪式、递进式、穿透式监督服务保障中心大局、维护群众切身利益。要高水平做好代表工作，建立健全吸纳民意汇集民智工作机制，建好专业工作站、产业工作站，用好“有事请扫码”，常态化开展“人大代表走洛阳”等主题活动，更好地为人民发声、为人民履职、为人民服务。要高站位做好新闻宣传工作，坚持正确舆论导向，充分发挥“方向盘”“指挥棒”“扩音器”“助推剂”作用，用心用情讲好洛阳人大故事，推动根本政治制度深入人心。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)