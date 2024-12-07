不搞仪式直接开饭 汝阳这场婚宴获得点赞

没有司仪主持，没有灯光舞美，甚至没有正式的典礼环节——近日，在汝阳县一家普通饭店里，一场“直接开席”的婚宴，赢得了满堂喝彩。

新郎李博博和新娘刘亚楠的婚礼，简单得让亲友们意外，也温馨得让大家难忘。亲友们到场后不是站着观礼，而是直接坐下吃饭。大屏幕上循环播放着两人在云南旅拍的视频，大家一边吃着饭，一边看着小两口的旅行故事，笑声不断，赞扬声不断。

“我俩算了一下，按照平常的婚礼模式，光布置场地、请司仪、拍婚纱照这些，就得花好几万元，不如省下来去旅行，又开心又实在。”李博博笑着说，他们决定把婚礼办得简单些，不铺张浪费，也避免了传统婚礼“累趴”新人的尴尬。

让这对新人没想到的是，他们的简办婚礼还获得了汝阳县文明办的点赞。该县文明办得知李博博夫妇的简办想法后，提前在其家门口摆放了移风易俗倡导牌，还送上了包含四件套、文明手册在内的“移风易俗大礼包”，让宾客在参加婚礼、祝贺新人的同时，接受熏陶。

“没想到结个婚还能被表扬！”李博博说，“简办不是没面子，而是换一种更轻松的方式分享幸福。”

今年以来，汝阳县积极推进移风易俗，倡导“喜事简办、新事新办”，一系列接地气的举措正在悄悄改变老百姓的习俗观念：婚宴不超过20桌，礼金不超过200元；婚车不超过8辆，不上高档烟酒；提倡“零彩礼”或低彩礼，拒绝天价彩礼；红白事就餐提倡“最多不超过三顿”，大家排队打饭，不再“袋掂锅端”……

“文明新风不能光靠嘴说，得让群众看得见、摸得着。”汝阳县文明办相关负责人介绍，该县目前已制作30多块移风易俗倡导牌，陆续发放至各村、社区，通过婚礼现场展示、公共区域巡回摆放等方式，打造推广文明婚俗的“流动宣传站”。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 古晓花 茹官统）