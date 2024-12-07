洛阳两家企业亮相东博会

记者近日从市商务局获悉，日前在南宁举行的第22届中国—东盟博览会上，我市两家企业参展。

“我们带来‘小花匠’系列新品逾千件，以现代设计重塑传统工艺，实现了功能性、实用性与艺术价值、生活美学的深度融合。”作为东博会的“老朋友”，唐白瓷非遗传承人、牡丹瓷创始人李学武每年都会带着最新研发的产品来此交流。

他说，此次“小花匠”全球首度亮相，产品覆盖动漫IP、时尚饰品、日用系列、陈设艺术、雕塑人物、瓷花盆景及艺术花瓶七大品类，后续将实施“非遗+”战略升级，推动陶瓷与漆器、刺绣、琉璃、景泰蓝等多项非遗技艺跨界融合。

作为从事农牧机械研制、开发和生产经营的专业性企业，洛阳四达农机携拳头产品亮相东博会，其自主研发的青贮饲料机、秸秆揉丝机、饲料粉碎机、谷麦拖拉机等产品，不仅满足了国内市场需求，也为推动中国—东盟务实合作注入强劲动能。

本届东博会以“数智赋能发展，创新引领未来——以中国—东盟自贸区3.0版新机遇助建命运共同体”为主题，集中呈现诸多前沿科技与创新成果。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 史明喆)