洛阳：整治旅游市场秩序 营造安全文明环境
来源: 洛阳网 2025.09.24 08:35
　　记者近日从市文广旅局获悉，10月15日前，我市将开展“双节”旅游市场秩序专项整治行动，营造安全文明有序的假日旅游环境。

　　行动重点整治未经许可经营旅行社业务、组织“不合理低价游”、强迫旅游者消费等行为。加强在线旅游产品和服务清理整治，及时清理非法旅游招徕信息及旅游产品。加强对旅游团队的执法检查，及时受理举报投诉，依法对从事违法违规经营活动的旅行社进行全链条查处。严格落实打击治理跨境赌博旅游管控措施，严防通过旅游途径参与跨境赌博活动。加强对旅行社组织赴热门文博场馆旅游活动的执法检查，重点核查旅行社提供的文博场馆门票服务供应商资质及门票来源，发现黄牛倒票等问题线索将依法移送公安机关查处。

　　同时，我市还将重点检查临时搭建舞台看台、杂技类、马戏类等营业性演出活动，确保相关演出依法依规报批。加强对旅行社为旅游团队安排的车辆及游览项目等相关资质的执法检查，依法查处向不合格的供应商订购产品和服务等行为，及时排查各类安全隐患，确保市民游客平安度假。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王文强)
