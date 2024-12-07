洛阳市启动2025年度市级科技孵化载体备案

记者近日从市科技局获悉，2025年度市级科技孵化载体开始备案。

加快建设产业孵化平台，推动更多科技成果转化为现实生产力，是我市以强化科技创新为引领，加快推动产业升级的重要抓手。在此次备案中，我市将围绕产业发展“136”工作举措，推动各县区立足各自产业基础，在地铁沿线、科技产业社区、智慧岛、开发区、产业园区等布局建设适合青年创新创业的孵化载体。

申报条件：须在我市注册，具有独立法人资格，可自主支配的孵化场地面积不低于3000平方米，配备自有种子资金或合作的孵化资金规模不低于100万元人民币，在孵企业不少于15家，累计毕业企业在3家以上，等等。

申报单位应根据所在县区科技管理部门备案时间安排及相关要求，提交备案申请及相关申报材料。各县区科技管理部门开展备案评审工作后，将在11月13日统一报送至市科技局。咨询电话：63910358。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫)