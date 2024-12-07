洛阳举办第五期平台经济人才运营能力提升专题培训班

22日，我市举办第五期平台经济人才运营能力提升专题培训班。培训以“新媒体直播技能实操与直播带货全流程实训”为主题，吸引近150名平台企业相关从业人员参加。 22日，我市举办第五期平台经济人才运营能力提升专题培训班。培训以“新媒体直播技能实操与直播带货全流程实训”为主题，吸引近150名平台企业相关从业人员参加。 本次培训由市委组织部、市商务局主办，市行政审批和政务信息管理局协办，市人才集团承办，邀请了海一云商公司培训总监、国家高级互联网营销师、巨量学网络主播营销师吴依梦授课。 本次培训聚焦“直播带货实操”，以抖音、快手、视频号等平台为例，围绕直播核心技能、直播数据分析与优化进阶、合规与风险规避、带货实战案例解析、本地企业案例分享等内容展开，旨在帮助平台经济从业人员全面掌握新媒体直播的核心逻辑与实操技能，对从平台定位、人设打造、场景搭建到直播带货全流程闭环运营形成系统认知，提升主播表达能力、互动引流能力及数据复盘能力，精准把握流量规则与转化技巧。 后续，我市将推动龙头企业与驻洛高校共建产业学院、合作制订人才培养方案，推动实习转化就业，帮助在校生创业；整合企业、高校、协会资源，市场化举办“平台经济大讲堂”等活动，带动平台经济产业发展、促进就业创业、集聚吸引更多青年人才。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郭晶晶 刘朋辉)