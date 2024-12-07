“小马哒哒”跑全国！洛阳区域公用品牌赋能消费提质

“色泽鲜艳，清甜爽口!”昨日，在瀍河区白马寺镇喜柿多农场的大棚里，农户刘悦正举着手机，对着镜头熟练地介绍她种植的黄瓜。作为“小马哒哒”品牌旗下农产品，这里的黄瓜一上市就赢得市场好评。
不远处，几名戴草帽的农户正在分拣刚摘下的黄桃，箱子上“小马哒哒”的字样格外醒目——这些农产品即将发往上海、广州甚至黑龙江。
而在几年前，这些优质农产品大多只能在本地集市销售，“卖不出量、卖不上价”。今年年初，瀍河区推出区域公共品牌“小马哒哒”，通过“线上+线下”联动销售，推动本地优质产品走向全国市场。
