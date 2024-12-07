洛阳市人大常委会任免名单。 洛阳市人大常委会任免名单

(2025年9月23日洛阳市第十六届人大常委会第二十三次会议通过) 1.决定任命： 郭京波为洛阳市人民政府办公室主任。 2.任命： 曹国丽(女)为洛阳市人大常委会信访办公室副主任； 张玲(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会副主任； 杨磊为洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会副主任； 顾恩涛为洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会副主任； 郭大钊为洛阳市监察委员会委员。 3.决定免去： 袁剑洛阳市人民政府办公室主任职务。 4.免去： 张玲(女)洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会副主任职务； 顾恩涛洛阳市人大常委会办公室副主任职务； 孙珂洛阳市监察委员会委员职务； 陈红伟洛阳市人民检察院副检察长职务； 高殿顺洛阳市人民检察院检察委员会委员、检察员职务。