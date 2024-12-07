洛阳市人大常委会任免名单。
洛阳市人大常委会任免名单。
洛阳市人大常委会任免名单
(2025年9月23日洛阳市第十六届人大常委会第二十三次会议通过)
1.决定任命：
郭京波为洛阳市人民政府办公室主任。
2.任命：
曹国丽(女)为洛阳市人大常委会信访办公室副主任；
张玲(女)为洛阳市人大常委会法制工作委员会副主任；
杨磊为洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会副主任；
顾恩涛为洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会副主任；
郭大钊为洛阳市监察委员会委员。
3.决定免去：
袁剑洛阳市人民政府办公室主任职务。
4.免去：
张玲(女)洛阳市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会副主任职务；
顾恩涛洛阳市人大常委会办公室副主任职务；
孙珂洛阳市监察委员会委员职务；
陈红伟洛阳市人民检察院副检察长职务；
高殿顺洛阳市人民检察院检察委员会委员、检察员职务。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605