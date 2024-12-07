洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳市人大常委会围绕生态环境保护主题开展会议询问
　　昨日上午，在市十六届人大常委会第二十三次会议上，市人大常委会委员、市人大代表围绕生态环境保护主题，对市直相关委局及多个县政府负责同志进行会议询问，直击我市当前相关领域的突出问题，聚焦短板弱项探寻具体可行的解决措施，以有力监督守护好我市碧水蓝天净土，共建美丽宜居家园。

　　——日常监督中是否发现工矿企业违规排放问题？如何处理？

　　市生态环境局局长吴劲松表示，我市每年会对水源地周边环境开展常态化检查。今年，我市针对矿产丰富的县区开展了工矿企业排查，累计走进4个县，先后检查90多次，发现问题近60个，立案查处了13起。除了做到发现一起整改一起，我市还在陆浑水库和故县水库周边谋划规范化建设、重金属预测预警及重金属矿山专项风险排查等项目，通过实时监测，及时发现问题，第一时间整改销号，全力守护饮水安全。

　　——我市已批未建、在建项目中有8个住宅小区项目动力泵房设置违反国家强制性标准。如何整改？何时整改到位？

　　市住建局总工程师王福亮表示，目前，我市已对所有建筑工地进行“回头看”，发现了7个在建项目、1个已批未建项目存在相关设计缺陷。已责令建设方、施工方、设计方等结合项目实际，组织会商研讨，因地制宜提出整改方案，通过增压泵房吸水管和出水管改为柔性连接、管道支架吊架和管道穿墙楼板处采取防止固体传声等举措，对在建项目进行整改。对未建项目，责令增加水泵房、调整设计方案，坚决防止此类问题发生。

　　——中州渠黑臭水体问题如何解决？

　　市水利局局长王雷表示，目前我市已建立长效机制，一是加强生态流量调动，保障充足水量。二是加强加密沿线污水处理厂水质监测，确保水质实现达标排放。三是督促沿线县区在具体点位开展截污工作。四是建立完善清淤机制。五是用好河长制工作机制，建立完善问题清单、整改清单，确保相关问题动态清零。

　　——市人大常委会暗访检查发现，农村饮用水硝酸盐超标较多。针对这一情况如何督促整改？

　　市卫健委主任李金乐表示，2025年，我市共检测出不合格水样20份，其中硝酸盐超标占比63%。下一步，将强化部门责任，优化检测方法，科学布局检测点位，兼顾日常检测和分散式供水检测，确保检测预警准确、及时、到位。同时，加强技术支持和专业指导，多部门联动，形成监测、预警和整治的高效联动机制，以供排水集中整治为重点，确保农村饮用水安全。

　　——我市采取哪些措施解决养殖场臭气、粪污环境污染问题？

　　市农业农村局副局长杜克明表示，我市畜牧业发展规模化程度不高，中小型散养户较多，造成了相关污染问题。目前我市已开展集中整治，取得了阶段性成效。下一步，将加强宣传引导，帮助养殖户科学养殖，增强环保意识；加强技术服务指导，对规模养殖场实施台账化管理，对小散养殖户施行“一户一策”，帮助他们合理规范清理粪污；建立监管机制，出台加强畜禽粪污资源利用和防止污染的通知，在保证中小型养殖户增收致富的同时，打造良好的居住环境。

　　会上，宜阳县、汝阳县、洛宁县、嵩县、栾川县相关负责同志同样就相关问题接受询问，现场提出具体可行的整改举措，并接受满意度测评。

　　“良好生态环境是最普惠的民生福祉。”市人大常委会相关负责同志表示，将聚焦群众反映强烈的大气污染、饮用水安全、黑臭水体治理、噪声扰民等突出问题，持续加大监督力度，推动生态环境保护与民生改善同频共振，切实守护好生态福祉，为高标准推进美丽洛阳建设提供坚实保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
