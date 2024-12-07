洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
老城区春都社区探索成立“社企联盟”助力基层治理
　　“我因身患尿毒症无法工作，多亏爱心企业每月提供帮扶资金，帮我渡过了难关。”近日，在老城区道北路街道春都社区，居民赵先生感激地说。

　　今年年初，社区网格员在走访中了解到赵先生的病情后，迅速通过“社企联盟”对接洛阳新春都生物制药有限公司，为其争取到了这笔暖心的援助。

　　“‘社企联盟’成立于去年，是社区携手辖区企业、商户共同助推基层治理的重要平台。”社区党总支书记任明霞介绍，辖区内企业、商户有100多家，资源丰富，而困难群众帮扶、无主管老旧小区管理等现实问题又急需资金与服务支持。“社企联盟”正是连通资源与需求的关键桥梁。

　　话说回来，企业为何愿意主动参与？

　　原来，“社企联盟”的成立，正是基于企业自身需求得到满足。“不少企业反映招工难、参与招聘会成本高，希望社区能协助解决。”她回忆道。

　　“社区动作很快，搭建了专门的用工平台，帮我们精准匹配用工需求。”洛阳新春都生物制药有限公司有关负责人介绍，此外，还帮忙调解企民纠纷、做好政策申报等工作。社区服务尽心尽力，企业也愿意帮社区做点事情。

　　与此同时，辖区14个无主管老旧小区一直是治理难点。“这些小区规模小、引入物业难，仅靠社区难以持续兜底。”任明霞说。

　　企业有意愿，社区有需求，“社企联盟”应运而生。

　　截至目前，联盟已有20余家成员单位，涵盖生物制药、物业等多个行业。在运作机制上，网格员负责收集企业和居民的诉求，联盟定期召开会议商讨解决方案。

　　任明霞介绍，联盟倡导“量力而行，各尽所能”，成员单位或提供资金，或提供服务，在小区保洁、帮扶困难群众、促进就业等方面发挥了重要作用。

　　以春都路103号院为例，在联盟成员单位的帮助下，长期困扰小区的保洁问题得到了解决。一家物业公司负责人表示：“小区面积小、工作量不大，又有其他企业提供的部分资金支持，我们目前已承接4个无主管小区的保洁服务。”

　　服务不能仅凭情怀。为确保可持续，除了提供平时服务，社区在街道的支持下，还将通过政策倾斜等方式，激励爱心企业、商家持续参与社区服务。

　　在党建引领下，春都社区通过“社企联盟”实现了“协同共治”的转变，社企携手、互促共赢，基层治理之路正越走越宽。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫）
        "人生苦短,吃好喝美"曾是33岁郑昊(化名)的生活信条,然而这份对美食的执着,却险些让他付出失去光明的代价。
        当您的目光缓缓下移,洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼,宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带,静静诉说着...
