闲置资源变为食堂食材！栾川一村子巧用积分制助力乡里食堂运营

昨日中午，栾川县庙子镇汉秋村乡里食堂炊烟袅袅。(如图)73岁的孟宝琦用积分卡兑换午餐后欣慰地说：“虽说食堂是公益性的，但自己能出把力，吃起来心里更踏实。”

谁曾想到，半年前这个为提高老人就餐服务质量的食堂还一度面临困境。孟宝琦这句朴实的话语，道出食堂重获新生的关键。

“受区位条件限制，原有收入难以维持运转。”村党支部书记牛改见坦言。更棘手的是，长期的“单向给予”式帮扶，让部分村民产生了依赖心理。

面对困境，汉秋村党支部主动破局。走访调研中，他们发现不少村民家中都有富余的柴火、自种蔬菜等闲置资源。“何不把这些资源利用起来？”这个想法点燃了希望。

在党支部推动下，“资源变积分、积分换服务”互助机制很快落地。具体来说，鼓励村民将富余的柴火、蔬菜、米面等送至食堂，按市场价折算积分计入“积分存折”，就餐时直接使用积分券结算。

“家里的玉米糁、黄豆放着也是放着，现在送到食堂能换积分，我在这儿吃饭，心里特别有底。”前来兑换积分的71岁村民逯景山说。

这样的转变已成常态。据统计，自今年3月以来，食堂已累计收到群众送来的2100斤土豆、500斤米、180斤肉等各类物资，还有村民不时前来帮工，互助氛围愈加浓厚。

牛改见算了一笔账：食材本是最大开支，村民提供的资源有效降低了成本，食堂运营的底气更足了。

用积分券就餐是否划算？牛改见介绍，食堂提供午餐、晚餐，70岁及以上老人每餐仅需三分券，相当于3元，相对实惠。

不过在牛改见看来，更重要的是村民思想的转变。用富余资源换取热乎饭菜，大家从“被动接受帮扶”的旁观者，转变为“共建共享”的参与者，消除了“等靠要”思想，实现了自我价值。如今，食堂每顿就餐的老人稳定在五六十人。

牛改见透露，下一步村里还计划开辟共享菜地、组织集体劳动，拓展积分制内涵。

通过激活内生动力，汉秋村用市场化思维盘活闲置资源，探索出一条低成本、可持续的乡村公益服务新路径，进一步提升了治理效能。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 娄晖 张卓玉 文/图）