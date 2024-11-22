洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
各代表团获奖揭晓！洛阳十五运会胜利闭幕
来源: 洛阳网 2025.09.23 22:45
　　23日，经过3个多月的紧张激烈角逐，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会在新安县胜利闭幕。闭幕式上，赛事组委公布各代表团获奖情况。

　　四年一度的市运会是洛阳市规格最高、规模最大、参与人数最多、影响力最大的综合性体育盛会。本届市运会分为青少年组、社会组、市直机关组3大组别，共有78个代表团、8494人参加，是历届市运会参赛人数最多、项目设置最多的一次。本届市运会共设36个大项723个小项，新增了匹克球、霹雳舞、啦啦操、跑酷等新兴运动项目及县区特色展演项目，既保留了传统优势项目，同时创新设置了深受群众喜爱的新兴运动项目，极大激发了全民参与热情。

　　本届市运会开幕式气势恢宏、科技与人文交相辉映，千架无人机表演、全民健身大联欢等环节精彩纷呈，充分展现了洛阳现代化都市的新形象和新安人民的热情好客。赛事期间，全体运动员顽强拼搏、勇创佳绩；裁判员公正执裁、一丝不苟；工作人员和志愿者不辞辛劳、倾情奉献；医疗保障、安全保卫等各个环节紧密配合、运转高效，共同保障了赛事的圆满成功。推动体育运动“覆盖全民、服务全民、造福全民”。

　　本届市运会成功举办，达到了检阅周期竞技体育发展成果、推广全民健身运动的基本目的，对洛阳竞技体育后备人才的培养和储备，备战2026年在安阳举办的河南省第十五届运动会具有积极意义。

　　闭幕式上，赛事组委会公布了各代表队获奖情况。

    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
