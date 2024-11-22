洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
（何以中国·黄河安澜）“定海神针”守护黄河安澜
来源: 中国新闻网 2025.09.23 21:29
　　在河南省洛阳市以北40千米，黄河中游最后一段峡谷的出口处，有一枚“定海神针”守护黄河安澜。

　　这就是小浪底水利枢纽。作为黄河治理开发保护的关键控制性工程，它控制着黄河92.3%的流域面积、91.2%的径流量和近100%的输沙量，在黄河治理中占据着举足轻重的地位。

　　黄河是中华民族的母亲河，也是一条桀骜难驯的忧患之河，径流泥沙含量世界居首，年均输沙量高达16亿吨。大量泥沙淤积在下游河床上，形成地上悬河。小浪底水利枢纽的调水调沙功能，犹如一把利剑，直击黄河泥沙淤积的要害。

　　近日，在“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动中，记者来到小浪底水利枢纽看到，正赶上汛期调水调沙作业，巨大的水流如“黄龙”喷涌而出。

小浪底水利枢纽。谢艺观 摄

　　小浪底管理中心开发公司综合部副部长李立刚接受记者采访时表示，自2002年起，小浪底水利枢纽已累计完成30次调水调沙作业，显著提升了下游河床的过流能力，由不足1800立方米每秒增加至5000立方米每秒。黄河下游河道主河槽平均下切3.1米，有效保障了黄河下游的行洪安全，实现了环境协调与水利工程的良性互动。

　　近年来，小浪底水利枢纽加快数字化转型，于2023年在水利系统率先建成了数字孪生小浪底平台，成立小浪底集控中心，实现枢纽水、沙、电统一调度，水调、闸门、机组、供水、供电等多目标统一管控，多专业联合研判，达到“一屏全览、一厅统管”。

　　李立刚称，通过数字孪生小浪底平台，结合“天空地水工”一体化监测感知体系，利用测雨雷达、无人机、智能监控等监测感知技术和设备，可实现对水库运行的实时监控与智能调度。

　　“这些技术的应用不仅提高了工作效率，还增强了对水库及整个黄河流域水利系统运行状态的精准把控，为黄河的安全运行提供强有力的技术支持。”李立刚表示。

　　未来，随着科技的不断进步，小浪底水利枢纽将继续发挥其“定海神针”的作用，为黄河的长治久安和流域经济社会的可持续发展保驾护航。(记者 谢艺观)①
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
        "人生苦短，吃好喝美"曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
