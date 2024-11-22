15项“洛阳制造”获评省级首台（套）产品

23日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，2025年我省首台(套)重大技术装备认定名单正式发布，中色科技1850mm铝带双机架冷连轧机组等15项“洛阳制造”成功入选。

我省首台(套)重大技术装备是指经过创新，其品种、规格或技术参数等有重大突破，具有知识产权但尚未取得市场业绩的首台(套)或首批次装备、系统和核心部件，在同类产品中达到国内或国际先进水平，是全省科技创新和工业现代化水平的集中体现，也是衡量企业核心竞争力、体现制造业高质量发展水平的重要标志。

此次上榜的“洛阳制造”具体包括：中色科技1850mm铝带双机架冷连轧机组、2300mm铝带高速切边机组，中科慧远SiC晶片宏观缺陷检测设备，中航光电综合显控台，洛轴海上20+MW级风力发电机组主轴轴承，中铁强力拱锚注联合作业台车Q/GM312A，长缨新能源多晶硅芯材炉，盈创极光800mm高精铜基带材气垫式连续热处理机组，新强联3500吨起重机用直径18米级剖分式三排圆柱滚子回转支承(QL.WSP.17664.03.PF)，沃佑达移动式甲醇重整高纯制氢机，嘉盛电控电磁轴承电控柜(300V，600V)，鸿元轴承人形机器人薄壁交叉滚子轴承(HRAU5008)，耿力工程GMZ12I智能锚注一体机、GM313-Z拱锚注一体台车，一拖股份东方红LW3204轮式拖拉机。

我市此次入选产品科技含量高、市场潜力大。其中，中色科技1850mm铝带双机架冷连轧机填补了我国铝带冷连轧机机组技术与装备空白，使电子工业、汽车工业急需的高端铝板带材生产不再受制于人；中科慧远SiC晶片宏观缺陷检测设备突破了SiC晶片高速成像技术等智能检测核心技术难题，为人工智能赋能半导体制造提供有力支撑；洛轴海上20+MW级风力发电机组主轴轴承总体技术达到国际先进水平，有力推进了国内大功率风电主轴轴承自主化进程。

近年，为鼓励和引导装备制造企业在重点领域积极研制重大技术装备，支持其推广应用，洛阳持续开展首台(套)重大技术装备的培育、认定工作。截至目前，全市已认定省级首台(套)重大技术装备156个。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周俊龙 文/图）