秋分有雨寒露凉 未来一周洛阳仍多阴雨天气

“秋分有雨寒露凉。”连日的降雨天气，让洛阳市气温下降得比较厉害。河南省气象台预计，随着低压槽继续东移，全省大部将自西向东转为多云天气，明后两天仅东南部偶有阵雨落下，持续多日的连阴雨天气终于要告一段落。

“秋分有雨寒露凉。”连日的降雨天气，让洛阳市气温下降得比较厉害。

河南省气象台预计，随着低压槽继续东移，全省大部将自西向东转为多云天气，明后两天仅东南部偶有阵雨落下，持续多日的连阴雨天气终于要告一段落。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副高摆动、中低层弱西南气流影响，未来一周洛阳市仍多阴雨天气，无明显冷空气活动，气温较前期有所回升。

具体预报

今天夜里：小雨或零星小雨转阴天，夜里到凌晨部分地区有雾。

24日(周三)：多云转晴天，偏西风2级～3级，气温13℃～26℃。

25日(周四)：晴天转多云，夜里转小雨或零星小雨，偏北风2级～3级，气温13℃～26℃。

26日(周五)：阴天转小雨，局部地区中雨，气温16℃～22℃。

27日(周六)：阴天间多云，有小雨或零星小雨，气温16℃～26℃。

28日(周日)：阴天间多云，部分地区转小雨或零星小雨，气温18℃～27℃。

29日(周一)：小雨停止转多云，气温17℃～26℃。

30日(周二)：多云转晴天，气温15℃～28℃。

为什么说“秋分有雨寒露凉”？

气象专家表示，进入秋分节气前后，降水过程增多往往伴随气温快速下降，这实质上是冷空气活动逐渐频繁的表现。

此时，大气环流形势发生季节性调整，夏季风开始向冬季风转换。冬季风通常携带寒冷空气，其南下进程及影响程度可通过秋雨这一现象进行观测。秋分节气降水增多，即预示着冷空气活动频次和强度增加。随着冷空气持续扩散南下，其主体势力也将逐步影响中低纬度地区。

因此，这条谚语实质上揭示了秋季气候演变规律：秋分后降水增多表明冷空气活动增强，预示着后续节气气温将呈现显著下降趋势，这反映了季节转换的整体进程。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）