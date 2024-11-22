23日，中共洛阳市委召开党外人士座谈会，就做好我市“十五五”规划编制工作，听取各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表的意见建议，集思广益、凝心聚力，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。

中共洛阳市委召开党外人士座谈会

就我市“十五五”规划编制工作听取意见建议

江凌主持 张玉杰出席

23日，中共洛阳市委召开党外人士座谈会，就做好我市“十五五”规划编制工作，听取各民主党派、工商联负责人和无党派人士代表的意见建议，集思广益、凝心聚力，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。

市委书记江凌主持座谈会，市长张玉杰，市委常委、常务副市长潘开名，市委常委、统战部部长韩治群等出席。

潘开名代表中共洛阳市委、市政府通报了我市“十五五”规划编制情况。民革市委会主委程相朝，民盟市委会主委夏许峰，民建市委会专职副主委张颖政，民进市委会专职副主委李聪辉，农工党市委会主委王颖，九三学社市委会主委王燕飞，致公党洛阳总支部第一支部主委闫少飞，市工商联常委王树国，无党派人士代表、市党外知识分子联谊会会长曲红升先后发言，围绕推动在洛高校深度融入和服务洛阳、推动河洛文化创造性转化创新性发展、打造伊滨产业新引擎、建设世界级文化旅游城市、塑造城市医疗品牌、深化科技创新和产业创新融合、建设区域产业集群、推动民营企业走向国际市场、加快教育科技人才一体化发展等工作提出意见建议。

江凌认真听取发言，逐一和大家进行交流，代表中共洛阳市委对党外人士积极参政议政，为高质量编制洛阳市“十五五”规划建言献策表示感谢。他说，大家站位发展大局，立足优势领域，聚焦关键问题，深入开展调研，提出了很多好的意见建议，有关部门要认真研究吸纳，努力把“十五五”规划编制工作做好。

江凌指出，“十五五”时期是我国基本实现社会主义现代化承上启下的关键时期，做好“十五五”规划编制工作至关重要。习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神，以及习近平总书记在部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会上的重要讲话和对“十五五”规划编制工作的重要指示精神，为我们科学谋划“十五五”发展提供了根本遵循。要认真梳理“十四五”规划落实情况，清醒认识洛阳发展现状，为编制“十五五”规划奠定坚实基础。要精准研判“十五五”时期发展趋势，持续深化对人口演变、产业发展、城乡关系等趋势性研究，把准大局大势，明确战略重点，着力以高质量规划引领洛阳高质量发展。要进一步深化对事关洛阳发展全局的重大问题研究，找准高成长性产业赛道，持续提升城市能级，加快推进乡村全面振兴，着力构建社会治理新格局，为现代化洛阳建设提供强有力保证。要进一步明确“十五五”时期的重要任务，立足自身特色，发挥比较优势，把发展目标定得更准，把举措细化实化到关键项目、具体事项上，确保规划科学可行、务实管用。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）