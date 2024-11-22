即日起，洛阳79路公交线路临时调整

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因御博路、丽春东路、七一路道路进行提升改造，结合沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，临时调整79路。 今日，洛阳公交集团微博发布消息称，因御博路、丽春东路、七一路道路进行提升改造，结合沿线施工区域，洛阳公交集团自即日起，临时调整79路。 去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至滨河北路与御博路交叉口后，改走滨河北路至滨河北路与承福门大街交叉口恢复原线，调整路段去回程一致。 临时新增站位：滨河北路七一路口东(去程)、滨河北路美术馆街口西(回程)、滨河北路嘉豫门大街口西、滨河北路定鼎立交桥西、滨河北路黄梅路口西、滨河北路承福门大街口西。 临时取消站位：丽春东路御博路口东、丽春东路七一路口、丽春东路美术馆街口西(回程)、丽春东路嘉豫门大街口西、定鼎立交桥西(去程)、嘉豫门大街九都路口南(回程)、定鼎立交桥东。 温馨提示：途经线路将根据道路施工实际情况适时进行调整，如需咨询，请拨打公交集团客服热线0379-63411661。⑥