“2025国庆新玩法”预测：文物游、考古游带动洛阳文旅热度持续攀升

日前，美团旅行发布“2025国庆新玩法”前瞻，文物游、考古游热度霸榜，洛邑古城、龙门石窟、应天门等热门景点搜索量明显上涨，洛阳仍是复原妆造目的地榜首。

日前，美团旅行发布“2025国庆新玩法”前瞻，文物游、考古游热度霸榜，洛邑古城、龙门石窟、应天门等热门景点搜索量明显上涨，洛阳仍是复原妆造目的地榜首。 日前，美团旅行发布“2025国庆新玩法”前瞻，文物游、考古游热度霸榜，洛邑古城、龙门石窟、应天门等热门景点搜索量明显上涨，洛阳仍是复原妆造目的地榜首。 美团旅行数据显示，今年国庆假期“拼好假”模式十分流行，不少青年选择在节前节后请假，拼凑出超十天的“大长假”。因此，今年国庆假期，出游高峰预计将从9月27日持续至10月12日。 超长假期还激发了异地长线游、周边短途游、本地沉浸游多重玩法。据美团旅行国庆假期“00后”新玩法预测，文物游、国门游、观星游、高空游、小众民族妆造体验、跟非遗传承人学手艺、住早市附近酒店、探秘工业遗址、做复原妆造打卡古建、追演唱会与音乐节，将掀起假期旅游新潮流。 其中，文物游、考古游位居热度榜榜首。博物馆成为游客兴趣锚点，带动了周边3公里内酒店、美食搜索量上涨。美团旅行数据显示，9月1日以来，“洛阳博物馆附近酒店”搜索量同比上涨超700%。洛邑古城、龙门石窟、应天门、白马寺、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆等搜索量也明显上涨。 此外，做复原妆造仍是当下旅游新风尚。9月1日以来，美团平台“复原妆造”搜索量同比上涨20%，洛阳、西安、苏州、北京、大同成为国庆前夕“复原妆造”热搜Top5目的地，洛阳位居第一。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）