曝光！洛阳市公布2025年第三批重大劳动保障违法行为

9月23日，洛阳市人社局向社会公布2025年第三批重大劳动保障违法行为，涉及三起拖欠劳动报酬案。

定期向社会公布重大劳动保障违法行为，是人社部门加强对重大劳动保障违法行为的惩戒、强化社会舆论监督、维护劳动者合法权益的有力举措。广大劳动者如在工作中遇到拖欠工资报酬等情况，可通过当地人力资源和社会保障局官网上公布的劳动保障监察举报投诉电话等渠道反映，相关部门将依法受理并严肃查处各类欠薪违法行为。

一、嵩县龙创建材有限公司拖欠劳动报酬案

企业名称：嵩县龙创建材有限公司

地址：河南省洛阳市嵩县车村镇车村村西街四层宾馆

法定代表人：赵周泽昊

2024年11月13日,嵩县人力资源和社会保障局接到投诉，反映嵩县龙创建材有限公司存在拖欠劳动报酬问题。经查，该单位拖欠15名劳动者2021年7月至2022年7月劳动报酬27万余元。

2025年1月2日，嵩县人力资源和社会保障局依法向该单位作出《劳动保障监察限期整改指令书》，该公司逾期未履行。2月10日，嵩县人力资源和社会保障局依法向该单位作出《劳动保障监察行政处理决定书》《劳动保障监察行政处罚决定书》，该单位逾期未履行。嵩县人力资源和社会保障局依法将嵩县龙创建材有限公司列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。