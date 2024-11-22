洛阳已在全省率先引入“电子印章”

今日洛报融媒记者从洛阳市商事登记服务中心获悉，自洛阳在全省率先引入电子印章实现窗口无纸化查询以来，目前全市经营主体已累计导出企业电子档案1600余份28万页，以科技赋能服务升级效果明显。

过去，企业、群众及司法机关在办理相关业务需要调取企业登记档案时，需前往服务窗口现场打印纸质档案并加盖实体印章。面对批量大、页数多的查询需求，办事群众常常需要耗费较长时间排队等候，在一定程度上增加了经营主体的时间成本。为有效破解这一难题，2024年，洛阳市商事登记服务中心积极与洛阳市政务服务和大数据管理局对接，成功申请并正式启用3套“洛阳市商事登记服务中心档案查询专用章”电子印章，企业登记档案实现一键导出、在线签章，有效简化流程、节约纸张，提升政务服务效能、降低经营主体制度性交易成本。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，下一步，洛阳市将继续聚焦经营主体关切，对标先进水平，加大改革创新力度，拓展电子印章、电子证照等在更多政务服务场景中的应用，努力打造审批更简、监管更强、服务更优的一流营商环境，为洛阳经济社会高质量发展注入强劲动力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 贺浩 文/图)