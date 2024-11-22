故县水库开闸泄洪 请市民远离河道

23日中午，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布《关于做好故县水库下泄防汛安全工作的通知》。

《通知》指出，接故县枢纽局防汛抗旱指挥部办公室《关于故县水库泄洪的通知》，故县水库于2025年9月23日12时泄洪，下泄流量为300立方米/秒(含发电流量)，14时开始下泄流量500立方米/秒。请洛宁、宜阳、涧西、西工、老城、瀍河、洛龙、偃师、伊滨等洛河沿线防指以及市防指有关成员单位做好水库下泄时防汛安全工作，确保群众生命财产安全。 故县水库位于洛河中游洛宁县故县镇，控制流域面积5370平方公里，总库容11.75亿立方米，是一座以防洪为主要功能，兼顾灌溉、供水和发电等综合效益的大型水库。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)