中职学生可以选择自主实习吗？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中职学生可以选择自主实习吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：中职学生可以选择自主实习吗？

市教育局回复：教育部等八部门印发《职业学校学生实习管理规定》规定：职业学校安排岗位实习，应当取得学生及其法定监护人(或家长)签字的知情同意书。对学生及其法定监护人(或家长)明确不同意学校实习安排的，可自行选择符合条件的岗位实习单位。学生自行选择符合条件的岗位实习单位，应由本人及其法定监护人(或家长)申请，经学校审核同意后实施，实习单位应当安排专门人员指导学生实习，职业学校要安排实习指导教师跟踪了解学生日常实习的情况。

>>>点击查看原帖 ⑥