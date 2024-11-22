洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

国庆、中秋假期，洛阳龙门古街惊喜不断
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.23 11:49
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者9月23日获悉，今年10月1日至10月20日，龙门古街精心打造“龙门市集·月下拾趣”活动，将贯穿国庆和中秋假期，为五湖四海的游客奉上“日游夜赏皆精彩”的缤纷活动。

　　亮点一：全天候演艺

　　“龙门市集·月下拾趣”活动包含网红美食、创意文创与全天候演艺，通过美食体验、特色文化和中秋主题的沉浸式剧本游等，让人流连忘返。

　　双节期间，每日10时至21时，精彩不断。《龙门万象·月下寻踪》剧本杀，NPC白居易带你找寻“月华珠”共揭拜月大典真相，游客可化身“寻宝人”抽丝剥茧、破解谜题；吐火杂戏、诗文解谜、OST演唱在古街流转时空。龙门古街此次设置多个主题打卡点，在美好氛围中，游客可参与到趣味投壶、捶丸等传统游戏。

　　亮点二：市区首个反重力瀑布亮相

　　活动期间，无上龙门场馆休息区将开展“数字文化沙龙”等活动。每日19时至21时，“龙门自在音乐会”将以“线上+线下”的模式同频直播，涵盖红色经典、流行音乐、复古音乐、说唱等类型。

　　洛阳市区首个反重力瀑布，也将于龙门古街首次亮相。该瀑布通过科技手段，结合灯光效果，实现“覆水可收”的视觉效果，可供游客打卡留念。

　　亮点三：“夜探牡丹阁”

　　牡丹阁景区每日16时至19时，开展“夜探牡丹阁”大型沉浸式密室探险寻宝游戏，通过破解诗词谜题、触发机关推动剧情，寻找内藏牡丹瓷器、仙子祝福的神秘密码盒并进行线索解读，在秋夜中开启一场奇幻冒险之旅。

　　活动主办方介绍，“龙门市集·月下拾趣”将充分展示龙门片区特色文旅资源，讲好“龙门故事”，为洛阳文旅产业高质量发展注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 章杰 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
  • ·哪些人需要定期查肝功能？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 9月26日起，洛阳86路公交线路向北...
  • 新风格、新演艺！第十八届王城公...
  • 花境初现靓姿 喜迎国庆佳节
  • 张玉杰主持召开市政府党组扩大会议
  • 世界无车日，洛阳市机关及事业单...
  • 双节将至，洛阳数码产品租赁市场...
  • 降雨仍将持续，注意防范地质灾害...
  • 事关“双节”旅游！洛阳市文广旅...
  • 洛阳今日中雨转阴天 最高气温17℃
  • 礼赞丰收！洛阳扎实推进乡村全面振兴
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    栾川县重渡沟示范...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605