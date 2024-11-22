国庆、中秋假期，洛阳龙门古街惊喜不断

洛报融媒记者9月23日获悉，今年10月1日至10月20日，龙门古街精心打造“龙门市集·月下拾趣”活动，将贯穿国庆和中秋假期，为五湖四海的游客奉上“日游夜赏皆精彩”的缤纷活动。

亮点一：全天候演艺

“龙门市集·月下拾趣”活动包含网红美食、创意文创与全天候演艺，通过美食体验、特色文化和中秋主题的沉浸式剧本游等，让人流连忘返。

双节期间，每日10时至21时，精彩不断。《龙门万象·月下寻踪》剧本杀，NPC白居易带你找寻“月华珠”共揭拜月大典真相，游客可化身“寻宝人”抽丝剥茧、破解谜题；吐火杂戏、诗文解谜、OST演唱在古街流转时空。龙门古街此次设置多个主题打卡点，在美好氛围中，游客可参与到趣味投壶、捶丸等传统游戏。

亮点二：市区首个反重力瀑布亮相

活动期间，无上龙门场馆休息区将开展“数字文化沙龙”等活动。每日19时至21时，“龙门自在音乐会”将以“线上+线下”的模式同频直播，涵盖红色经典、流行音乐、复古音乐、说唱等类型。

洛阳市区首个反重力瀑布，也将于龙门古街首次亮相。该瀑布通过科技手段，结合灯光效果，实现“覆水可收”的视觉效果，可供游客打卡留念。

亮点三：“夜探牡丹阁”

牡丹阁景区每日16时至19时，开展“夜探牡丹阁”大型沉浸式密室探险寻宝游戏，通过破解诗词谜题、触发机关推动剧情，寻找内藏牡丹瓷器、仙子祝福的神秘密码盒并进行线索解读，在秋夜中开启一场奇幻冒险之旅。

活动主办方介绍，“龙门市集·月下拾趣”将充分展示龙门片区特色文旅资源，讲好“龙门故事”，为洛阳文旅产业高质量发展注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 章杰 文/图）