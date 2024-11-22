每秒400立方米！前坪水库今起泄洪 沿河群众需加强安全防范

9月23日，洛报融媒记者从河南省前坪水库运行中心获悉，因当前来水导致水库水位持续上涨，前坪水库于今日7时启动泄洪，9时起进一步加大泄洪流量至400立方米/秒，后续将根据雨水情变化动态调整泄洪量。

9月23日，洛报融媒记者从河南省前坪水库运行中心获悉，因当前来水导致水库水位持续上涨，前坪水库于今日7时启动泄洪，9时起进一步加大泄洪流量至400立方米/秒，后续将根据雨水情变化动态调整泄洪量。 9月23日，洛报融媒记者从河南省前坪水库运行中心获悉，因当前来水导致水库水位持续上涨，前坪水库于今日7时启动泄洪，9时起进一步加大泄洪流量至400立方米/秒，后续将根据雨水情变化动态调整泄洪量。 前坪水库运行中心提醒，汝阳县、汝州市、宝丰县、郏县等沿河地区需密切关注水情变化，加强堤防巡查和应急值守，提醒沿岸居民远离河道行洪区域，避免围观、戏水、捕鱼等活动，确保泄洪期间人民群众生命财产安全和工程运行安全。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航 刘晓宁 文/图)