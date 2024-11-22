非遗舞蹈“翻山铰子”激情飞扬，川剧变脸绝技四座惊艳……昨日上午，巴中城市形象暨第二十三届四川光雾山国际红叶节巡回推介活动来到洛阳，向洛阳人民发出来自巴山蜀水的秋日邀请。

巴中市位于四川省东北部，地处四川盆地腹地。为持续打造“诗意山水 红色巴中”文旅品牌体系，展示城市形象，此次巡回推介活动特意来到河南，首站选在了洛阳，通过路演、专题推介和非遗展演等形式，展现巴中的自然风光与人文魅力。

光雾山拥有占地680平方公里的“亚洲最长红地毯”级红叶景观，构建了“红叶+红色+人文”多元体验体系，并推出3条精品红叶旅游路线及“引客入巴”系列优惠措施。

本届四川光雾山国际红叶节定于10月8日至11月18日举办。 （洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 文/图）