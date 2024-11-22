《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》新闻发布会暨洛阳三彩艺术品展明日举行

记者昨日从市委宣传部获悉，《洛阳市洛阳三彩保护与发展条例》(简称《条例》)新闻发布会暨洛阳三彩艺术品展将于9月24日15：30在洛阳博物馆举行。

此次发布会采取致新闻发布词和答记者问的形式开展。市人大常委会相关负责同志将全面介绍《条例》立法有关情况，并回答记者提问。发布会当天还将同步举办洛阳三彩艺术品展，通过集中展示三彩艺术品，让媒体记者与游客直观感受洛阳三彩文化的技艺魅力与时代价值，加深对洛阳三彩技艺传承与发展重要性的认识，提高《条例》的群众知晓率和认可度，为《条例》贯彻落实奠定舆论基础。

此《条例》是市人大常委会继洛阳牡丹、关林保护立法之后，再次针对城市特色文化名片开展的专项立法，标志着洛阳三彩进入依法保护、科学发展新阶段。《条例》将于2025年10月1日起正式施行。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)