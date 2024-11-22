洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
打造民企竞逐风口的“生态雨林”
河洛时评  来源: 洛阳网 2025.09.23 08:30
　　奖励“专精特新”中小企业，开展国企民企“订单对接”，对民企引进的高层次人才分层补贴，向民营企业开放龙门实验室……我市推出29条促进民营经济发展壮大具体举措，进一步激发民营经济发展活力，传递出鼓励民企加快创新、竞逐风口的鲜明信号。

　　创新是时代的脉搏，也是民营企业的灵魂。民营企业天生具备创新基因，贡献了70%以上的技术创新成果，占“专精特新”中小企业95%左右，民营经济早已不再是“配角”，而是驱动经济向“风”而行的硬核力量。当前，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，催生新能源汽车、具身智能机器人等新风口，民营企业大显身手正当其时。如何有效引导民营企业竞逐创新前沿，更好释放民营经济创新活力，是加快发展新质生产力的战略性命题，关乎城市能否在新赛道上实现“弯道超车”，能否在新一轮区域经济版图重构中抢占主动。

　　近几年，我市坚持创新引领，聚焦“四新一装备”，逐步落实落细鼓励民营经济融入风口赛道的各项政策，民营经济在“有形之手”托举下，贡献了我市50%以上的规上工业增加值、60%以上的GDP、70%以上的技术合同成交额，以及80%以上的城镇就业和90%以上的企业数量，呈现出旺盛生命力。从一诺文化等参与打造的《哪吒之魔童闹海》，登顶中国影史票房榜，到历正科技凭借其“天空之盾”技术，为春晚各分会场护航，再到中科慧远研发智能检测设备，成长为“隐形冠军”，一大批民营企业关联新风口、竞逐新赛道，自信成长，成为加速产业转型升级的“助推器”。

　　也要看到，民营经济发展仍面临困难，既有外部形势不确定，有效需求不足等挑战，也有企业自身转型升级压力加大等问题，需进一步补齐政策短板，打破发展瓶颈。这次“民营经济29条”，从市场主体培育、融资支持、人才保障等14个关键领域入手，针对“准入难”“融资难”“回款难”“引才难”等问题，提出了一系列针对性解决办法，就是要以一浪接着一浪的实干，打造民企竞逐风口的“生态雨林”，让大企业“顶天立地”，让小企业“铺天盖地”，让敢创敢闯者处处有“春风”。

　　“政策千万条，落实第一条”。我们要精准施策、系统推进，将各项政策转化为常态化的工作制度，助力更多高成长性民营企业做大做强。民营企业也应危中寻机，主动求变，借政策“东风”，开辟发展新赛道，关联风口塑优势，为洛阳高质量发展注入新动能。（洛平）
    险些失明！33岁男子因"贪嘴"付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
