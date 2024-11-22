洛阳推动民营企业实现“六大转变”

记者昨日从市民营经济发展局获悉，我市将支持有条件的民营企业通过股份制改造等建立现代企业制度，进一步引导民营企业提高经营管理水平，提升精细化管理和质量管理意识，努力实现“六大转变”。

现代企业制度就是通过建立一套科学、规范的管理体系，让企业减少对个人的依赖，实现可持续健康发展。“现代企业制度不仅涉及组织结构的规范，还涵盖产权结构的优化、企业文化建设等多个方面。”市民营经济发展局相关负责人说。

在组织制度上，我市将推动民营企业制定规范的企业章程，明确企业类型、规模、经营范围、组织结构及各类管理制度，推动形成包括股东会、董事会、监事会和经理层在内的治理架构，并科学划分权责、完善议事规则，逐步改变部分企业原有的家族治理模式。

在产权结构上，我市将积极引导民营企业推进资本多元化、社会化改造，通过股份制改造和公司化经营，拓宽企业融资渠道。同时，鼓励民营企业主动引入外部战略投资，通过产权受让、合资合作、投资控股等方式参与混合所有制改革，吸引更多社会资本进入，从而优化企业产权结构，增强企业实力和市场竞争力。

通过一系列制度引导与支持，推动民营企业逐步实现“六大转变”，即产权结构向股份化、企业决策向民主化、企业班子向职业化、企业经营向规模化、融资渠道向多元化、员工管理向人性化转变。

“这一系列措施将有助于引导民营企业提高经营管理水平，夯实内部管理基础，进一步激发企业的内生动力和创新活力，推动全市民营经济实现高质量发展。”市民营经济发展局相关负责人表示。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)