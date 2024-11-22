洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛宁县上陶峪村：畅通便民路 兴农促振兴
洛宁县上陶峪村：畅通便民路 兴农促振兴
来源: 洛阳网 2025.09.23 08:27
　　国庆节临近，位于洛宁县涧口乡上陶峪村的溪上·陶峪民宿已开始着手准备迎接游客。“现在路修好了，来的游客肯定会多，村里得做好应对客流高峰的准备。”村党支部书记杨志军信心满满。

　　去年以来，该村借助“幸福家园”村社互助项目，完善了村庄道路，为乡村发展按下了“快进键”。

　　站在上陶峪村，远处青山如黛、层层叠叠，身边树木花海、溪水潺潺，宛若置身山水画中，令人心旷神怡。这里处于洛宁县城与神灵寨景区之间的交通要冲，周边还点缀着几个小巧精致的景点，是游客的必经之地。

　　“如何能更好地留住游客？”几年前，杨志军和其他村干部经多方探索，最终决定发展乡村旅游，以民宿经济、消费新场景留住游客。

　　上陶峪村通过招商引资，2023年先后建成了高端民宿、露营基地，打造了陶艺体验馆等，又在乡政府的支持下建起了健身广场、儿童乐园，打造乡村旅游消费新场景。

　　配套设施建好了，道路却成了短板。“游客到健身广场要跨过一条沟，雨天从民宿附近的跃进桥走到祖师庙泥泞路较多，很不方便。”杨志军说。

　　2024年，市慈善联合总会在全市范围内实施“幸福家园”村社互助项目，围绕群众迫切需要解决的问题开展活动，助力乡村振兴。

　　在洛宁县慈善协会的支持下，上陶峪村申报了“幸福家园”村社互助项目。项目获批后，通过网络募捐和村民积极响应，10万余元善款很快集齐。两段路完工后，健身广场、露营基地、民宿与家家户户实现了道路串联。

　　路通百通。新铺的沥青路不仅改善了村容村貌，更带来了实实在在的效益。“道路修得漂亮了，晚上散步都是一种享受。”村民代文功高兴地说，今年暑假，很多游客在游览神灵寨等景区的同时，到上陶峪游玩、住宿，农产品也更好卖了。

　　夕阳西下，干完农活的村民走在新路上谈笑风生，孩子们在儿童乐园嬉戏，老人们在健身广场上锻炼。慈善资金铺就的不仅是一条便民路，更是通往乡村振兴的“快车道”。上陶峪村在慈善力量的滋养下，正焕发出新的生机与活力。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）
        "人生苦短，吃好喝美"曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
