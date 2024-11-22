洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议

昨日，市十六届人大常委会召开第52次主任(扩大)会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议听取了洛阳水席创新发展促进条例起草情况汇报，对条例内容进行了逐项研究。会议指出，洛阳水席是洛阳的城市名片。开展洛阳水席立法，是传承弘扬洛阳餐饮文化、满足群众高品质生活的现实需要，也是扩大城市影响力、助推文旅高质量发展的具体行动。

会议强调，要打破思维定式，跳脱出对洛阳水席的固有认知，进一步厘清洛阳水席概念，深刻理解洛阳水席背后承载的城市记忆，将其作为彰显地方餐饮文化特色的重要载体，不断推陈出新，打造有品质、有内涵的“洛阳味道”。要坚持守正创新，守正而不守旧，在保留洛阳水席非遗技艺和老字号文化的基础上，持续加强食材、工艺、风味等改良创新，不断推出契合现代消费需求的新味道、新形态，让洛阳水席在新时代焕发新活力。要加大保障促进力度，加强政策扶持引导，强化科技引领、品牌培育、人才培养和宣传推广，不断为洛阳水席创新发展筑牢坚实根基。要发挥立法引领推动作用，广泛听取社会各界意见建议，认真修改完善条例草案，确保条例内容既符合法律法规要求，又契合发展实际，真正让洛阳水席出新、出彩、出圈，为推进洛阳文旅融合高质量发展提供有力支撑。

会议还研究了市人大常委会关于推动人大代表进站履职的决定，全市代表主题活动经验交流会议方案，关于开展员额法官、员额检察官履职评议的工作方案，关于加强县(区)人大工作指导的若干举措，以及市十六届人大常委会第二十三次会议议题等内容。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)