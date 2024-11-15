洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
张玉杰主持召开市政府党组扩大会议
来源: 洛阳网 2025.09.22 22:44
坚持深学细悟巩固拓展学习教育成果
倡树务实重干营造风清气正政治生态
张玉杰主持召开市政府党组扩大会议

　　22日，市政府党组书记、市长张玉杰主持召开市政府党组扩大会议，传达学习习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要指示精神以及中央、省委、市委相关会议精神，总结市政府党组学习教育，研究部署巩固拓展学习教育成果、锲而不舍落实中央八项规定精神、推动作风建设常态化长效化工作。

　　会议指出，学习教育开展以来，市政府党组严格按照党中央决策部署和省委、市委相关要求，强化思想政治引领，坚持严的基调不动摇，深入开展学查改一体推进系列专项行动，以学促干以干践行，动真碰硬久久为功，营造了转作风、树新风、抓落实的浓厚氛围，解决了一批群众关切的突出问题，形成了一批管长远的制度机制，推动学习教育走深走实、取得明显成效。

　　会议强调，要进一步强化深学细悟，认真学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，全面落实“五个进一步到位”重大要求，将巩固拓展学习教育成果融入日常、抓在经常，以作风转变推动高质量发展高效能治理再上新台阶。要进一步做到警钟长鸣，持续强化作风教育，深化以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，始终自警自省、抓早抓小、慎独慎微，自觉筑牢拒腐防变的思想堤坝，养成严格遵守中央八项规定精神的好习惯好作风。要进一步扛牢主体责任，坚持以上率下，履行“一岗双责”，强化严管严治，层层传导压力，持续开展学查改一体推进系列专项行动，推动政府作风建设不断取得新成效。要进一步倡树务实重干，紧盯风口产业、重大基础设施、城市更新等重点项目、重大事项，靠前指挥履职尽责，攻坚克难精准施策，扎实做好经济运行、民生改善、生态环保、安全生产等工作，为现代化洛阳建设营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光
