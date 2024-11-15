全省首个！国家林草植物新品种洛阳测试站通过验收

洛阳牡丹种质资源保护研究再添国家级平台！日前，国家林草植物新品种洛阳测试站顺利通过国家林业和草原局评审验收。这也是全省首个国家级林草植物新品种测试站。

国家林草植物新品种洛阳测试站依托洛阳市牡丹产业发展中心进行建设，将立足洛阳、面向全国开展芍药属(注：牡丹、芍药均为芍药属植物)植物新品种特异性、一致性和稳定性测试工作，为牡丹新品种知识产权保护提供关键支撑。

“植物新品种特异性、一致性和稳定性测试，是新品种认定的前提。一个新品种通过测试，才能获得国家林草部门授予的植物新品种权。”洛阳市牡丹产业发展中心负责人表示，其中，新品种的特异性是指一个植物品种有一个以上性状明显区别于该植物属(种)的其他品种，讲求“独一无二”；一致性是指一个植物品种群体内个体间的相关性状足够一致，通俗来说要长得“整整齐齐”；而稳定性是指一个植物品种经过反复繁殖后或者在特定繁殖周期结束时，其主要性状保持不变，做到“年年长得一样”。

洛阳拥有丰富的牡丹种质资源及悠久的栽培历史，生态环境适宜，产业基础扎实，科研能力突出，具有承担芍药属植物新品种测试的基础能力。去年，经国家林草局同意，我市依托市牡丹产业发展中心启动测试站筹建工作。经过不懈努力，洛阳测试站各项指标均已满足规范测试要求，并顺利通过评审。

“洛阳测试站建成投用，对于推动牡丹新品种培育和知识产权保护具有重要意义。”洛阳市林业局相关负责人表示。下一步，我市将依托国家牡丹种质基因库和国家林草新品种测试站建设，持续聚焦观赏、切花、食药兼用等产业发展方向，持续加强牡丹新品种培育，助力牡丹产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)