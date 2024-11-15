礼赞丰收！洛阳扎实推进乡村全面振兴

9月23日，农历秋分。迎来第八个中国农民丰收节，广袤的河洛乡村处处是五彩斑斓的丰收景象。

在洛宁东宋，遍布山梁的“瑞香红”苹果开始着色，现代农业生产方式把苹果种出了高品质、卖出了好价钱；在汝阳刘店，铁犁深翻掀起层层土浪，一块块水果红薯破土而出，“种加销”一体化实现了全链条增值；在嵩县陆浑湖畔，一泓碧水激活乡村旅游新业态，城乡共荣的大美湖城焕彩升级……

牢记习近平总书记嘱托，学习运用“千万工程”经验，坚持以富民为导向，集中连片发展乡村产业，分批提升农村人居环境，扎实推进党建引领基层高效能治理，河洛大地宜居宜业和美乡村更有活力、更有奔头！

致敬耕耘 礼赞丰收

金秋时节，岁物丰成。在宜阳县三乡镇高标准农田示范方，大片的玉米茎秆粗壮、籽粒饱满，丰收在望。

粮食安全是“国之大者”，而秋粮是全年粮食产量的大头。从“抗旱保秋”到“虫口夺粮”“龙口夺粮”，全市397万亩秋粮生产“关关难过关关过”。这一季来之不易的收成背后，是扛牢粮食安全重任的坚定和执着。

今年以来，各地扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动，在稳定粮食面积的基础上，把增产的重心放到大面积提高单产上，全域推进高标准农田建设，大力推广集成增产技术，全力以赴防灾减灾，确保全年粮食产量稳定在40亿斤。

农民盼丰收，更盼增收。当下，在集中连片理念指导下，各地聚焦绿色杂粮、中药材、食用菌、优质林果、牛羊养殖等五大特色产业，拉长产业链，做强深加工，推动乡村产业全链条升级。过去两年，洛阳农村居民人均可支配收入增速均高于全省平均水平。