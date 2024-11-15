“洛阳创新”攻克电解铝防渗材料关键技术

9月22日，洛报融媒记者从中钢洛耐科技股份有限公司获悉，企业自主研发的电解铝槽用铝硅系防渗砖通过欧洲客户验收，关键性能指标达到国际先进水平，实现该领域高端耐火材料的国产化替代重大突破。

长期以来，我国电解铝槽防渗材料多采用不定型干式防渗料，普遍存在抗渗性弱、寿命短等问题。海外厂商虽具备定型防渗砖量产能力，但技术壁垒高、价格昂贵，导致国内市场长期依赖进口。

面对这一“卡脖子”难题，中钢洛耐科研团队制定“双对标”研发策略：一方面针对国内应用痛点提升产品性能，使耐压强度领先国内同类产品；另一方面对标国际标准，通过优化配方工艺，使产品体积密度和耐压强度实现双提升，抗冰晶石侵蚀性能达到国际先进水平。

“该产品的成功研发是中钢洛耐瞄准市场需求、推动转型升级的缩影。”企业负责人熊建坦言，此次技术突破不仅打破了国外技术垄断，更为全球电解铝行业提供了高性能、低成本的国产解决方案，不仅是企业推动转型升级、瞄准新质生产力的重要成果，更展现出“洛阳创新”在高性能材料领域的硬实力。

未来，中钢洛耐将持续优化生产工艺、扩大规格序列、降低成本能耗，推进该成果的规模化应用与效益转化，加快实现高水平科技自立自强，为我国高端耐火材料自主可控提供更多“洛阳方案”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）