双节将至，洛阳数码产品租赁市场爆发式增长

国庆中秋双节临近，旅游市场持续升温，消费者对“高性价比记录旅途”的需求日益凸显。在此带动下，我市3C数码产品租赁市场迎来爆发式增长，数码相机租赁订单成倍增长，无人机也凭借其独特的空中视角，成为出行新“搭子”。

国庆中秋双节临近，旅游市场持续升温，消费者对“高性价比记录旅途”的需求日益凸显。在此带动下，我市3C数码产品租赁市场迎来爆发式增长，数码相机租赁订单成倍增长，无人机也凭借其独特的空中视角，成为出行新“搭子”。

“原本计划购买一台口袋相机拍摄新疆草原风光，但考虑到三四千元的购买成本以及旅游后可能面临的闲置问题，最终觉得租赁更划算。”22日，在洛阳市东方文创园一家数码租赁店内，正准备“十一”新疆之旅的“90后”游客杨舒婷，选择租用一台Pocket3。“节假日期间日租金仅100元，既能高质量记录旅途，又无需承担高昂购买费用，特别适合短期出行”。

洛报融媒记者走访了解到，面对假日激增的租赁需求，我市多家数码租赁企业扩充热门机型库存，覆盖数码相机、运动相机、无人机等多类产品。相机日租金低至几十元，无人机也多在百元上下，适配不同预算的消费者。租赁企业普遍提供“顺丰包邮”，最快当日送达，并附详细使用指南及配件礼包。

杨舒婷的选择折射出假日租赁新趋势。据东方文创园内某数码租赁店铺透露，自9月中旬以来，平台3C数码租赁订单量较平日增长一倍，预计国庆假期租赁单量将达2000单。抗风性强、续航能力出色的机型尤其受到青睐，Pocket3、佳能R50、SX70HS、SX740HS等热门相机型号持续走俏，租赁设备多流向新疆、青海、甘肃等长线旅游目的地。

在陆浑水库景区，新设置的无人机自助租赁点也吸引了大量年轻游客尝试。“原本担心操作复杂，没想到无人机支持人脸识别，新手也能轻松上手，第一次试飞非常顺利。”游客刘宇对租赁体验赞不绝口。

他还算了一笔账：他所租的大疆无人机市价约2000元，而在自助点租赁25分钟仅需19.9元，超时部分每分钟1元。这种灵活租赁方式既避免了一次性购买多台设备的高额支出，又能以较低成本体验多种设备功能，性价比较高。

更引人注目是，组合租赁模式正在走俏——如将微单相机、手持云台、环形补光灯打包成“旅拍达人套装”，或将自动充气帐篷、卡式炉、蛋卷桌组合成“精致露营套餐”。这类“场景化租赁”正获得越来越多消费者认可。

随着租赁经济持续升温，不少企业还将业务拓展至直播器材领域。经营者任永涛通过抖音、淘宝等平台将租赁服务推向全国。

“如今全国数码租赁很火，我们日均订单就有几百单。”他表示，直播器材租赁不仅讲究型号齐全，更拼售后服务。目前，他们在武汉、长沙、重庆、广州、西安、郑州等多个城市派驻了工作人员，可提供上门调试、美颜及声卡技术指导等配套服务。

今年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出设备升级、消费品置换、资源再生利用和标准优化四大重点任务，为“租经济”发展注入了政策动能。

“‘90后’‘00后’逐渐成为租赁消费主力，他们的消费观强调‘体验大于占有’，在满足即时需求、追求新鲜感的同时，又注重性价比和环保理念。”社会学家安锋认为，租赁模式降低消费门槛，也有效减少了电子设备闲置导致的资源浪费，与绿色消费理念高度契合，为消费市场注入新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图）