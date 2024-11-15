洛阳十五运会全部比赛结束

突破上篮，空中接力，远投三分……9月21日，新安县体育中心体育馆座无虚席，在观众如潮的助威声中，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会最后一个比赛项目——篮球赛在此圆满落幕。

突破上篮，空中接力，远投三分……9月21日，新安县体育中心体育馆座无虚席，在观众如潮的助威声中，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会最后一个比赛项目——篮球赛在此圆满落幕。 突破上篮，空中接力，远投三分……9月21日，新安县体育中心体育馆座无虚席，在观众如潮的助威声中，洛阳市第十五届运动会暨第七届全民健身大会最后一个比赛项目——篮球赛在此圆满落幕。 共有4支代表队晋级本届市运会社会组篮球赛决赛阶段。围绕第一名归属，伊川队与西工队展开一场强强对战。 纵观全场比赛，伊川队高效的快速反击，精准的中远投以及实用的篮板球战术取的良好的效果。至半场结束时，伊川队以34比28领先。下半场比赛，伊川队的突破上篮和外围远投屡屡建功，西工区队投篮命中率有所下降，在场上逐渐落于下风。最终，伊川队以70:51战胜西工队，获得本次比赛社会组第一名，伊川队获得第二名。此前的比赛中，偃师队以61:41战胜汝阳队，获得本次比赛第三名。按照排名，伊川队、西工队获得本次比赛的一等奖，偃师队、汝阳队、孟津队获得二等奖。 于当天结束的还有市机关组篮球赛：公安局队、纪委监委队获得一等奖；财政局队、税务局队、水利局队获得二等奖。本届市运会企业组篮球赛结果一并公布：伊川财源队获得一等奖，河南科技大学队获得二等奖，国网洛阳供电公司队、中信重工队获得三等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）