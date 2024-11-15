9月26日起，洛阳86路公交线路向北进行延长

今日，洛阳公交集团微博发布消息称，为方便倪庄区域乘客出行，洛阳公交集团将于2025年9月26日起，对86路线路向北进行延长，起点站由相公庄东调整至东大郊。

86路优化调整后，去程从东大郊发车，走岳佃路、倪相路、洛岳路至相公庄东后恢复原线，调整路段回程与去程线路一致。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。

增设站位：东大郊、倪庄北、倪庄。

首、末班发车时间

东大郊 6:10—18:45

西关 7:00—19:40

