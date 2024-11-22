洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

新风格、新演艺！第十八届王城公园金秋菊展将于10月1日开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.22 18:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　10月1日至31日，洛阳王城公园将举办第十八届金秋菊展！22日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，今年金秋菊展将于10月1日开幕，以“盛世国泰·菊绽王城”为主题，打造融合历史文化、沉浸式演艺等多元场景的秋日赏花盛宴。

　　新风格！10万余盆花卉打造“莫奈”风格菊展。金秋时节的赏花秀场，菊花是当之无愧的主角。今年金秋菊展在景观设计方面将主打粉、紫色系的莫奈花园风格，以10万余盆菊花及各类花卉设置“狮跃神州 共庆华证”“博物揽珍”等17处精品点位，谋划4条参观路线，并结合时下流行元素设置国庆、中秋、科技创新、历史文化等多元版块，给市民游客带来耳目一新的感官体验。

　　新演艺！作为今年金秋菊展的亮点之一，古风表演、NPC互动等不同风格的演艺活动将贯穿假日，进一步丰富沉浸式游览体验，让游客静可赏花观景、动可互动观演，给足赏花仪式感。

　　菊展期间，王城动物园将开展华南虎行为训练，让游客近距离体验猛兽捕食带来的震撼与刺激。通过官方微信公众号的招募信息报名，市民游客还可参与亲手为园区的“萌兽”们制作专属“中秋月饼”的亲子活动。

　　当国庆遇上中秋，金秋菊展将以斑斓多姿的“高颜值”和文旅融合的“有内涵”给您“双倍”欢乐。目前园区正在精心布展当中，预计9月底完成。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞）（本文图片为资料图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦...
    54岁房颤患者心脏扩大如球 术后成功“瘦身”获重生
        心脏扩大至常人两倍，功能几近衰竭——这是一位房颤患者一度面临的绝境。
  • ·险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市人大常委会任免名单
  • 网传中州路下穿宫城区建设工程开...
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温27℃
  • 伊水游园求是段：焕新开放 “露”...
  • “小马哒哒”跑全国！洛阳区域公...
  • 不搞仪式直接开饭 汝阳这场婚宴获...
  • 41处建筑入选！洛阳市第三批历史...
  • 洛阳：整治旅游市场秩序 营造安全...
  • 趣味运动会 喜庆丰收节【组图】
  • 洛阳可以打呼吸道合胞病毒疫苗吗...
    		•
    百姓呼声
    老城道北社区卫生服务站医生无故脱岗
    市区路边停车晚上还有没有免费时段？
    精彩图片
    老城区：盘活闲置...
    济新高速黄河大桥...
    洛阳手艺人黄联平...
    黄河岸边生态美
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605