新风格、新演艺！第十八届王城公园金秋菊展将于10月1日开幕

10月1日至31日，洛阳王城公园将举办第十八届金秋菊展！22日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，今年金秋菊展将于10月1日开幕，以“盛世国泰·菊绽王城”为主题，打造融合历史文化、沉浸式演艺等多元场景的秋日赏花盛宴。

新风格！10万余盆花卉打造“莫奈”风格菊展。金秋时节的赏花秀场，菊花是当之无愧的主角。今年金秋菊展在景观设计方面将主打粉、紫色系的莫奈花园风格，以10万余盆菊花及各类花卉设置“狮跃神州 共庆华证”“博物揽珍”等17处精品点位，谋划4条参观路线，并结合时下流行元素设置国庆、中秋、科技创新、历史文化等多元版块，给市民游客带来耳目一新的感官体验。

新演艺！作为今年金秋菊展的亮点之一，古风表演、NPC互动等不同风格的演艺活动将贯穿假日，进一步丰富沉浸式游览体验，让游客静可赏花观景、动可互动观演，给足赏花仪式感。

菊展期间，王城动物园将开展华南虎行为训练，让游客近距离体验猛兽捕食带来的震撼与刺激。通过官方微信公众号的招募信息报名，市民游客还可参与亲手为园区的“萌兽”们制作专属“中秋月饼”的亲子活动。

当国庆遇上中秋，金秋菊展将以斑斓多姿的“高颜值”和文旅融合的“有内涵”给您“双倍”欢乐。目前园区正在精心布展当中，预计9月底完成。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞）（本文图片为资料图）