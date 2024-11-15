@洛阳人：月饼是否涉嫌“过度包装” 消费者可自查

随着中秋节的临近，近日，洛阳市市场监管局执法人员持续对月饼市场进行检查，全面排查在售月饼有无过度包装情况，确保月饼市场规范有序，维护消费者合法权益。

22日上午，在位于洛龙区的一家大型超市，执法人员用随身携带的卷尺对一款月饼礼盒的外包装尺寸进行测量，将商品类型、净含量、包装长宽高和层数等相关数据输入对应的微信小程序后，可以快速预判其包装是否合规。对于疑似过度包装的月饼礼盒，执法人员详细查看产品来源渠道和产品资质，并要求商家进行整改。

洛报融媒记者了解到，执法人员使用的是国家市场监管局开发并上线的“包装有度”微信小程序，只需要简单几步，即可初步判定商品是否涉嫌“过度包装”，您在购买月饼时不妨试试，商家也可以进行自检。

第一步：微信搜索小程序“包装有度”，依次点击进入、轻松判定。

第二步：选择具体内容，商品类型选择“食品”，是否为综合商品选择“否”，商品类型选择“月饼”(也可在搜索栏直接输入“月饼”并点击确定)。

第三步：填写“单件商品净含量”，应按照商品外包装标注的数值填写。

第四步：填写商品外包装的长宽高实际数值、包装层数等信息。您可以随身携带卷尺直接测量，也可以使用小程序内嵌的“尺子测距仪”帮助测量。

第五步：点击“查询”字样，系统会立即得出预判结果。

需要注意的是，微信小程序对于“过度包装”的判定结果仅用以初步查验问题包装，作为处罚依据的检测结果仍需以权威计量检测机构最终检测报告为准。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，按照要求，月饼的包装层数不应超过3层，包装成本不应超过产品销售价格的20%；月饼的包装不应使用贵金属和红木材料；经营者销售盒装月饼，不得以任何形式搭售其他商品，也不得以礼盒等形式将月饼同其他产品混合销售；销售价格在100元以上的月饼，包装成本不超过产品销售价格的15%。消费者如果发现商家售卖疑似“过度包装”的月饼，可拨打24小时热线12315向市场监管部门进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)