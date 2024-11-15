洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人：月饼是否涉嫌“过度包装” 消费者可自查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.22 16:37
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　随着中秋节的临近，近日，洛阳市市场监管局执法人员持续对月饼市场进行检查，全面排查在售月饼有无过度包装情况，确保月饼市场规范有序，维护消费者合法权益。

　　22日上午，在位于洛龙区的一家大型超市，执法人员用随身携带的卷尺对一款月饼礼盒的外包装尺寸进行测量，将商品类型、净含量、包装长宽高和层数等相关数据输入对应的微信小程序后，可以快速预判其包装是否合规。对于疑似过度包装的月饼礼盒，执法人员详细查看产品来源渠道和产品资质，并要求商家进行整改。

　　洛报融媒记者了解到，执法人员使用的是国家市场监管局开发并上线的“包装有度”微信小程序，只需要简单几步，即可初步判定商品是否涉嫌“过度包装”，您在购买月饼时不妨试试，商家也可以进行自检。

　　第一步：微信搜索小程序“包装有度”，依次点击进入、轻松判定。

　　第二步：选择具体内容，商品类型选择“食品”，是否为综合商品选择“否”，商品类型选择“月饼”(也可在搜索栏直接输入“月饼”并点击确定)。

　　第三步：填写“单件商品净含量”，应按照商品外包装标注的数值填写。

　　第四步：填写商品外包装的长宽高实际数值、包装层数等信息。您可以随身携带卷尺直接测量，也可以使用小程序内嵌的“尺子测距仪”帮助测量。

　　第五步：点击“查询”字样，系统会立即得出预判结果。

　　需要注意的是，微信小程序对于“过度包装”的判定结果仅用以初步查验问题包装，作为处罚依据的检测结果仍需以权威计量检测机构最终检测报告为准。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，按照要求，月饼的包装层数不应超过3层，包装成本不应超过产品销售价格的20%；月饼的包装不应使用贵金属和红木材料；经营者销售盒装月饼，不得以任何形式搭售其他商品，也不得以礼盒等形式将月饼同其他产品混合销售；销售价格在100元以上的月饼，包装成本不超过产品销售价格的15%。消费者如果发现商家售卖疑似“过度包装”的月饼，可拨打24小时热线12315向市场监管部门进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
  • ·哪些人需要定期查肝功能？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市3家企业入选“2025中国企业...
  • 栾川县城市阳台项目建设完成 展现...
  • 洛阳今日全区中到大雨 最低气温12℃
  • 农村60岁以上老人怎么领养老金？...
  • “洛阳创新”组团亮相2025世界制...
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 26日，带洛阳市科技馆孩子来一场...
  • AI视频 |看！河洛“丰”景【视频】
  • 汝阳县付店镇马庙村：无花果开出...
  • 9月26日起，洛阳86路公交线路向北...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    栾川县重渡沟示范...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605