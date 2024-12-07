洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

世界无车日，洛阳市机关及事业单位对公务用车实行集中封存
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.09.22 15:58
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　9月22日是世界无车日。洛报融媒记者从洛阳市机关事务管理局获悉，自22日8时至23日8时，全市机关及事业单位对公务用车实行集中封存。

　　根据要求，除消防、救护、应急、军警、校车、值班及执法等必要车辆外，其他车辆一律集中封存停驶。各非常设机构(含各类领导小组办公室、指挥部等)所有借用、租用及托管使用的车辆也同步纳入封存范围。封存车辆统一停放在各单位办公驻地或指定停车区域。

　　此外，即将到来的国庆、中秋假期，全市机关及事业单位将继续严格执行车辆封存管理制度，除必需的值班、执法执勤车辆外，其余公务用车一律集中封存。各非常设机构同样须对借用、租用及托管车辆实行封存停驶。市机关事务管理局将采取实地抽查和信息化平台核查相结合的方式，分组对车辆封存及使用情况开展监督检查，确保相关规定落实到位。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 范益嘉 马俊菲)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
    险些失明！33岁男子因“贪嘴”付出沉重代价
        “人生苦短，吃好喝美”曾是33岁郑昊(化名)的生活信条，然而这份对美食的执着，却险些让他付出失去光明的代价。
  • ·医生提醒：脑梗出院后，定期复查不可少！
  • ·养护心脏，从日常“五件事”开始！
  • ·哪些人需要定期查肝功能？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市3家企业入选“2025中国企业...
  • 补贴15万元！洛阳将对住宅老旧电...
  • 张玉杰督导“1+3”高品质古都文化...
  • 栾川县城市阳台项目建设完成 展现...
  • 洛阳今日全区中到大雨 最低气温12℃
  • 新一轮降雨即将抵达 洛阳这些地...
  • “洛阳创新”组团亮相2025世界制...
  • 26日，带洛阳市科技馆孩子来一场...
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 农村60岁以上老人怎么领养老金？...
    		•
    百姓呼声
    新安县有企业夜间往涧河桥内偷排污水
    中国银行兑换外汇以钱旧为由拒绝兑换
    精彩图片
    洛阳市第十五届运...
    洛城高校 “花式”...
    洛邑古城一期续建...
    1349名田径小将来...
    洛阳头条
    AI视频 |看！河洛...
    济新高速黄河大桥...
    缓扫落花 留住诗意...
    最新雨情！孟津北...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605