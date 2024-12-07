世界无车日，洛阳市机关及事业单位对公务用车实行集中封存

9月22日是世界无车日。洛报融媒记者从洛阳市机关事务管理局获悉，自22日8时至23日8时，全市机关及事业单位对公务用车实行集中封存。

根据要求，除消防、救护、应急、军警、校车、值班及执法等必要车辆外，其他车辆一律集中封存停驶。各非常设机构(含各类领导小组办公室、指挥部等)所有借用、租用及托管使用的车辆也同步纳入封存范围。封存车辆统一停放在各单位办公驻地或指定停车区域。

此外，即将到来的国庆、中秋假期，全市机关及事业单位将继续严格执行车辆封存管理制度，除必需的值班、执法执勤车辆外，其余公务用车一律集中封存。各非常设机构同样须对借用、租用及托管车辆实行封存停驶。市机关事务管理局将采取实地抽查和信息化平台核查相结合的方式，分组对车辆封存及使用情况开展监督检查，确保相关规定落实到位。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 范益嘉 马俊菲)