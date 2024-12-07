降雨仍将持续，注意防范地质灾害风险！洛阳市防办发布提示

22日上午，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室发布《关于做好地质灾害防范工作的提示》。

9月以来，洛阳市已连续出现多次强降水过程，9月1日至21日，全市平均降水量207.4毫米，较常年同期偏多190.1%，比去年同期偏多746.5%，当前全市大部土壤已饱和，且今明两天降雨仍将持续。经研判分析，持续降水可能引发地质灾害及其它衍生次生灾害的风险较高。

洛阳市防办提示，要高度重视地质灾害防范工作，压紧压实防范工作责任，严格执行雨前排查、雨中巡查、雨后复查的“三查”制度。要突出对地质灾害点、有山体滑坡迹象的非地质灾害点、山区地势低洼的村庄、交通干线沿线、切坡建房、危房险窑、工矿场所、在建工地工棚、景点景区等重点区域以及学校、医院、养老院、农家乐等人口密集区域的巡查排查，实现“全覆盖、无死角”，重点查看是否存在崩塌、滑坡等迹象，及时掌握情况，及时发现和消除隐患。要坚持避险为要，按照“四个一律”要求，提前果断组织受威胁群众转移避险。要严格落实24小时值班值守、领导带班制度，遇突发灾情险情，要按规定迅速上报，不得迟报、漏报、瞒报。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）