事关“双节”旅游！洛阳市文广旅局发布最新提示

国庆、中秋假期即将来临，您打算去哪玩儿？22日，洛阳市文化广电和旅游局发布相关提示，无论远行还是近郊游，市民游客要注意做好个人防护、平安健康出游，在领略山水之美、感受人文之美的同时分享文明之美。

合理安排行程。密切关注出发地、途经地及目的地天气、交通情况，合理规划行程。选择出境游时，要提前通过官方发布渠道了解出境游目的地安全形势和注意事项，不前往高风险、未开发开放、缺乏安全保障的区域。随团出行时，要认真查验旅行社的经营资质和签订旅游合同，留好相关票据，当自身权益受到损害时，可拨打12345进行维权。

注意出行安全。乘坐公共交通工具不要携带违禁危险物品，行驶途中系好安全带。自驾游要做好车况检查，切勿带故障上路，杜绝疲劳驾驶和酒后驾车，做到安全驾驶、文明行车。根据个人情况，谨慎参与高风险项目，参观游览时，严格遵守场所消防及各类安全管理规定。

树立文明意识。自觉遵守《中国公民国内旅游文明行为公约》《中国公民出境旅游文明行为指南》，摒弃不良习惯，杜绝不文明行为，以文明的言行举止为美景添彩、为城市加分。

杜绝餐饮浪费。倡导绿色生活方式，反对浪费，崇尚节约，拒食野味，按需点餐，剩菜打包。在自助餐厅用餐时按需取餐、少量多次、文明就餐。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李国强）