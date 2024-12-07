看一棵树 读一段史 来一场河洛古树之旅

古树名木是大自然和前人留下来的珍贵遗产，犹如饱经沧桑的老人，见证和守护着一个地方的“精神家园”。

古树名木是大自然和前人留下来的珍贵遗产，犹如饱经沧桑的老人，见证和守护着一个地方的“精神家园”。作为历史文化名城和生态资源大市，洛阳是全国古树名木最多的城市之一，也是中国四大古都中保存古树最多的城市。

根据全国绿化委员会统一部署，我市同步于9月22日至28日开展2025年古树名木保护科普宣传周活动。今天，本报编辑部联合洛阳市林业部门策划推出“河洛古树寻踪”特别报道，和广大读者一起行走河洛山乡，去看一棵古树、读一段历史。

何为古树名木

●古树是指树龄100年以上的树木。

树龄500年以上的，实行一级保护。

树龄300年以上不满500年的，实行二级保护。

树龄100年以上不满300年的，实行三级保护。

●名木是指具有重要历史、文化、科学、景观价值，或者具有重要纪念意义的树木。

名木均实行一级保护，不受树龄限制。

古树名木家底厚实

全市古树名木共计88924株。其中，古树群238个，群生古树79070株；散生古树9854株。在散生古树中，一级古树1129株、二级古树1911株、三级古树6743株，名木71株。

●古树树种较多的是皂荚、国槐、侧柏。

●数量较多的县区为栾川、嵩县、洛宁，均在2万株以上。

●古树群中具有代表性的为嵩县白河镇千年古银杏林、孟津区汉光武帝陵侧柏群、栾川县老君山林场红豆杉群。

古树名木如何保护

●挂牌保护：我市对古树名木进行系统普查、挂牌建档，每一株登记在册的古树名木都有自己的“身份证”。

●抢救复壮：针对古树根系外露、病虫侵害、生态态势衰弱等问题，“一树一策”采取安装透气孔、树体枝干杀菌防腐、枯枝修剪、病虫害防治、建设围栏等措施，改善古树生长环境。

●科技赋能：市林业局联合科研院所利用树木雷达探测技术，进行地下根系无侵入式扫描，检测树根分布情况，创新“透气+水肥一体”的精准根部复壮模式，守护古树生命健康。

古树树龄如何判定

目前，古树树龄测算可采用的方法包括文献追踪法、年轮与直径回归估测法、生长锥法、碳14测定法等。

●文献追踪法：通过查阅地方志、族谱、历史名人游记及其他历史文献资料，获得古树树龄的相关书面证据。

●年轮与直径回归估测法：利用本地同树种或同种树木原木进行树干解析，获得年轮和直径数据，通过模型组合实际测量树干直径进行树龄推测。

●生长锥法：利用生长锥钻取树木的木芯样本，以确定树木的年龄。生长锥法可能对古树造成损伤，所以首选无入侵破坏的其他方法。

●碳14测定法：通过测量树木样品中碳14衰变的程度来进行测算。