近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：农村60岁以上老人怎么领养老金？
宜阳县社保中心回复：1.申领方式：到城乡居民养老保险参保地乡镇人社所提交材料。
2.所需材料：(1)《河南省城乡居民社会养老保险待遇申请表》；(2)本人两寸照片；(3)本人身份证复印件；(4)户口簿本人页及户主页复印件；(5)本人社保卡复印件；
注：以上材料一式两份。
3.月待遇标准=省定基础养老金173元+个人账户养老金(个人账户总金额÷139)。
感谢您对宜阳社保工作的关注和支持，如您有其他疑问可咨询社保中心城乡居民养老保险股电话0379-63089520。
